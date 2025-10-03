Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार 3 अक्टूब 2025 को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए. धातु शेयरों में मजबूत खरीदारी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त दर्ज की गई. बीएसई का सेंसेक्स 223.86 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,207.17 पर बंद हुआ.

कारोबार के दौरान इसमें 602 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया और यह 81,251.99 के ऊपरी स्तर और 80,649.57 के निचले स्तर तक गया. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 57.95 अंक यानी 0.23 प्रतिशत चढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ.

उछले इन कंपनियों के शेयर

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर सबसे ज्यादा 3.40 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ. इसके अलावा पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारती एयरटेल में भी मजबूती देखने को मिली. वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सेक्टोरल इंडेक्स में बीएसई मेटल इंडेक्स 1.85 प्रतिशत चढ़ा, जिसमें लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी और जिंदल स्टेनलेस जैसी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली.

यूरोप और एशियाई बाजार में तेजी

निवेश के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,605.20 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,916.14 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. एशियाई बाजारों में जापान का निक्की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा. चीन और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार अवकाश के चलते बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी देखने को मिली और अमेरिकी बाजार भी गुरुवार को लाभ में बंद हुए. वहीं, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.86 प्रतिशत बढ़कर 64.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

कुल मिलाकर, घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी और मेटल शेयरों की तेजी ने बाजार को सहारा दिया. हालांकि एफआईआई की बिकवाली और कुछ दिग्गज कंपनियों में गिरावट का दबाव रहा, फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ सप्ताहांत पर बंद हुए.

ये भी पढ़ें: US स्टाफ को निकाले जाने पर भड़के अमेरिकी सांसद, TCS समेत इन 9 कंपनियों पर जानें क्या लिया एक्शन

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)