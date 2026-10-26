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हिंदी न्यूज़बिजनेसहरियाणा में बिजली पर घमासान, निजी कंपनी को दे दिया 25 साल का लाइसेंस

हरियाणा में बिजली पर घमासान, निजी कंपनी को दे दिया 25 साल का लाइसेंस

हरियाणा में HERC ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को 25 साल के लिए बिजली वितरण का लाइसेंस दिया है. हालांकि, सरकार ने इस व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Oct 2026 07:57 PM (IST)
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हरियाणा में बिजली वितरण को लेकर राज्य सरकार और बिजली नियामक आयोग आमने-सामने आ गए हैं. हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) ने निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल तक बिजली वितरण करने का लाइसेंस दिया है. इस फैसले के बाद बिजली कर्मचारियों ने विरोध करते हुए हड़ताल कर दी. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने आयोग को राज्य में नए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस शुरू नहीं करने का निर्देश दिया.

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी कंपनी को बिजली बांटने की अनुमति मिलने से सरकारी बिजली कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? सरकार को डर है कि इससे सरकारी बिजली कंपनियों की कमाई और कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है. 

क्या है हरियाणा में बिजली वितरण का पूरा मामला?

HERC ने 19 अक्टूबर को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल के लिए बिजली वितरण का लाइसेंस दिया. इसके तहत कंपनी गुरुग्राम और नूंह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) के साथ बिजली सप्लाई कर सकेगी. हालांकि, कंपनी ने अगले पांच साल में 4,717 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव दिया है.

जरूरी मंजूरी और बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद कंपनी के 2027-28 में बिजली सप्लाई शुरू करने की उम्मीद है. इस व्यवस्था के तहत संबंधित क्षेत्रों में निजी कंपनी का नेटवर्क पहुंचने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली सप्लायर चुनने का ऑप्शन मिल सकता है.

सरकार इस फैसले का विरोध क्यों कर रही है?

सरकार और बिजली कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता सरकारी बिजली वितरण निगम की कमाई और मौजूदा व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर है. गुरुग्राम और नूंह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए आर्थिक रूप से अहम हैं. इसके बावजूद सरकारी कंपनी को बिजली के बुनियादी ढांचे और पहले से किए गए बिजली खरीद समझौतों का खर्च उठाना पड़ेगा.

क्या बढ़ जाएगा बिजली बिल?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि निजी कंपनी को लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ताओं का बिजली बिल तुरंत बढ़ जाएगा. हालांकि सरकारी निगम की कमाई घटने पर भविष्य में बिजली दरों और सब्सिडी को लेकर दबाव बढ़ सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Electricity News HARYANA Private Power Distribution
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