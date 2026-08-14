Blinkit, Zepto और Instamart पर FDA का एक्शन, 14 लाइसेंस सस्पेंड

FDA Suspended Licence of Online Delivery Stores: FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की महाराष्ट्र में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है. जिसमें 10 मिनट वाली ऑनलाइन ग्रोसरी डिलरीवरी एप्स के डार्क रूम और स्टोरेज पर लागातर छापेमार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 13 अगस्त को भी महाराष्ट्र में कई अलग- अलग जगहों पर ये कार्रवाई हुई, जिसमें करीब 14 लाइसें सस्पेंड किए गए हैं.

ब्लिंकइट, जेप्टो और इंस्टामार्ट पर छापेमारी

दरअसल महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर 13 अगस्त 2026 को खाद्य विभाग के द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया था. इस दौरान महाराष्ट्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाना और खाद्य सामान बेचने वाली 86 जगहों की जांच की गई. इनमें से एक जगह को कारोबार अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए गए है, जबकि 60 सुधार नोटिस जारी किए गए. हालांकि, किसी भी फूड लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया.

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14 फूड बिजनेस लाइसेंस रद्द

इस कार्रवाई के दौरान 14 लाइसेंस सस्सपेंड किए गए हैं. इन सस्पेंड किए गए लाइसेंस में ब्लिंकइट की 5 और जेप्टो की 5 सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा इंस्टामार्ट से जुड़ी 2 जगहों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए. भगवती स्टोर और स्विइंस्टा ENT Pvt Ltd के लाइसेंस पर भी कार्रवाई हुई है.

मुंबई में मिली कई गड़बड़ियां

इस जांच के दौरान मुंबई में कई क्विक-कॉमर्स स्टोर्स में साफ-सफाई और खाने के सामनों को रखने के तरीके में गंभीर कमियां मिलीं. घाटकोपर के ब्लिंकइट सेंटर में गंदे स्टोरेज रैक, खाने और नहीं खाने वाली चीजों को साथ रखा गया, सड़ी हुई सब्जियां और कॉकरोच भी मिले. सेंटर की छत और फर्श भी खराब थे. मेडिकल जांच और पीने के पानी की जांच से जुड़े रिकॉर्ड भी नहीं मिले. इसके अलावा बांद्रा और अंधेरी में भी धूल- जाने, कचरा, चूहो की बीट मिले. साथ ही इनके रिकॉर्ड भी अधूरे मिले थे.

बता दें कि जिस सेंटर का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, वो सस्पेंशन अवधि में खाने- पीने की चीजों की खरीदी या बिक्री नहीं कर सकते. इस कार्रवाई से पता चलता है कि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम लोगों को कितना अंधेरे में रखता है. ऐसे में अब जब भी आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें तो काफी सोच- समझकर ही करें.

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