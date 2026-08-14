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हिंदी न्यूज़बिजनेसनम्रता अडाणी का स्पोर्ट्स विजन, 630 से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचा ISSO नेटवर्क

नम्रता अडाणी का स्पोर्ट्स विजन, 630 से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचा ISSO नेटवर्क

Adani Group: नम्रता अडाणी के नेतृत्व में ISSO का दायरा 440 से बढ़कर 630 स्कूलों के पार पहुंच गया है. स्कूल लेवल पर हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और कोचिंग से एथलेटिक्स सेक्टर में ग्रोथ हो रही है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 14 Aug 2026 08:21 PM (IST)
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Namrata Adani News: अडानी इंटरनेशनल स्कूल और आईएसएसओ एडवाइजरी बोर्ड की फाउंडिंग डायरेक्टर नम्रता अडानी आईएसएसओ का बड़ा विस्तार हो रहा है. आईएसएसओ यानी इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने अब तक के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सीजन की शुरुआत कर रहा है.

अडानी इंटरनेशनल स्कूल में आईबी और कैम्ब्रिज जैसे ग्लोबल करिकुलम के साथ-साथ स्पोर्ट्स और ओवरऑल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आईएसएसओ अब भारत के स्कूल स्पोर्ट्स सिस्टम को बड़े लेवल पर मजबूत कर रहा है.

आईएसएसओ की तेजी से बढ़ती रीच

पिछले दो सालों में आईएसएसओ का नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ा है. साल 2024-25 में 440 स्कूलों से बढ़कर 2025-26 में  630 से ज्यादा स्कूल हो गए हैं. वहीं, अब 2026-27 के सीजन में  630 से ज्यादा स्कूलों के 21 हजार 100 से बढ़कर 28 हजार से ज्यादा छात्र-एथलीट्स के हिस्सा लेने की उम्मीद है. यह ग्रोथ दिखाती है कि पेरेंट्स, स्कूल और टीचर्स का आईएसएसओ पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है. 

पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है आईएसएसओ

  • आईएसएसओ केवल मैच या कॉम्पिटिशन करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के ओवरऑल स्पोर्ट्स करियर के लिए कई नई पहल चला रहा है...
  • यह एक रेजिडेंशियल हाई-परफॉरमेंस ट्रेनिंग कैंप है, जहां देश और विदेश के बेहतरीन और सर्टिफाइड कोचेस बच्चों को एडवांस ट्रेनिंग देते हैं.
  • अच्छे खिलाड़ियों के लिए अच्छे कोच जरूरी हैं. इसके लिए आईएसएसओ ने दुनिया की बड़ी स्पोर्ट्स बॉडीज, जैसे ISF Academy, FIBA, ITTF, BWF और Kukkiwon के साथ मिलकर कोचेस के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं.
  • यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो स्पोर्ट्स में अपना करियर या हायर स्टडीज देखना चाहते हैं. यह बच्चों को यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्ट करता है.
  • आईएसएसओ ने DP World PGTI के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे यंग गोल्फर्स को आगे बढ़ने का सही रास्ता मिल सके.

आने वाले बड़े इवेंट्स

सितंबर 2026 से आईएसएसओ कई बड़े नेशनल चैंपियनशिप्स होस्ट करने जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं...

  • फुटबॉल
  • टेनिस
  • चेस
  • स्विमिंग
  • जूडो, ताइक्वांडो और कराटे
  • बैडमिंटन

हर बच्चे को खेल की ताकत पहचानने का मौका मिलना चाहिए- नम्रता अडानी

आईएसएसओ को लेकर नम्रता अडानी का कहना है, ''हर बच्चे को खेल की ताकत पहचानने का मौका मिलना चाहिए. ISSO का मकसद सिर्फ मुकाबला कराना नहीं, बल्कि बच्चों को आगे बढ़ना, सीखना और लीडर बनना सिखाना है. नम्रता अडानी के नेतृत्व में ISSO भारत में स्कूली खेलों के भविष्य के लिए एक मज़बूत आधार तैयार कर रहा है.

Published at : 14 Aug 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
Adani Group GAUTAM ADANI Namrata Adani ISSO Network
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