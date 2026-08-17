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हिंदी न्यूज़बिजनेसFDA ने शुरू किया QR कोड वाला सिस्टम, दवा और खाने से जुड़ी शिकायतें होंगी दर्ज

FDA ने शुरू किया QR कोड वाला सिस्टम, दवा और खाने से जुड़ी शिकायतें होंगी दर्ज

FSDA ने होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में मिलने वाले खराब और मिलावटी खाने की शिकायतों से निपटने के लिए क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल शिकायत सेवा शुरू की है. नागरिक काउंटर पर लगे QR कोड को स्कैन करके सीधे फोटो या वीडियो के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 17 Aug 2026 11:58 AM (IST)
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कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए QR कोड बेस्ड शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है. ये पहल सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस की मदद से शुरू की गई है. इस सिस्टम के जरिए आम लोग और ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर दवा और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकेंगे. शिकायत होने के बाद उसकी जांच निगरानी और उसके निपटारे की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा सकेगी.

दवाओं से जुड़ी इन शिकायतों की सुविधा

  • दवा के प्रतिकूल प्रभाव
  • दवाओं की ओवरचार्जिंग या अधिक कीमत वसूली
  • फार्मेसी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें
  • एक्सपायरी दवाओं की बिक्री
  • अन्य दवा संबंधी नियामकीय शिकायतें

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क्या- क्या मिलेगी सुविधा?

क्यूआर सिस्टम के जरिए होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों से संबंधित शिकायतें की जा सकेंगी. इनमें खराब स्वच्छता, सफाई व्यवस्था, खाने में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल और अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतें शामिल हैं.

क्यों शुरू की गई सुविधा?

विभाग के मुताबिक, क्यूआर कोड बेस्ड ये व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और अधिकारियों द्वारा उनकी निगरानी को आसान बनाएगी. इसके साथ ही डी- फॉर्मा छात्रों के लिए ई-मार्क्स कार्ड और डी फार्मेसी धारकों के लिए ई-सर्टिफिकेट जैसी डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की गई हैं. 

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अभी क्या है सुविधा?

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से जुड़ी किसी भी शिकायत या मिलावट की सूचना के लिए आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल फूड सेफ्टी कनेक्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा FSSAI के टोल-फ्री नंबर 1800112100 या व्हाट्सएप नंबर 9868686868 पर संपर्क कर सकते हैं. 

Published at : 17 Aug 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Business News FDA Food Safety
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