छप्पड़फाड़ होगी कमाई! आज निवेश के लिए खुल रहे 2 IPO, चेक करें GMP

IPOs Open Today: अगर आप भी शेयर बाजार के उन निवेशकों में से हैं, जिन्हें आईपीओ में पैसा लगाने का इंतजार है, तो आज आपके लिए बढ़िया मौका है. आज Lalithaa Jewellery और Horizon Industrial Parks का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है. आइए आपको प्राइस बैंड, अलॉटमेंट डेट, GMP और लिस्टिंग डेट के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं.

Lalithaa Jewellery Mart IPO

यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है. यह आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इसके लिए निवेशक 19 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर 190-201 रुपये के बीच तय की गई है. आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन 11,250 करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है.

इस IPO में 1,200 करोड़ के नए शेयर (फ्रेश इश्यू) और प्रमोटर किरण कुमार जैन की ओर से 500 करोड़ तक के शेयरों की बिक्री (ऑफर फॉर सेल) शामिल है. कंपनी का प्लान आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम में से 1,033.2 करोड़ का इस्तेमाल पूरे भारत में 10 नए स्टोर खोलने के लिए करना है.

शेयरों के 24 अगस्त को BSE और NSE पर लिस्ट होने की उम्मीद है. investorgain.com के मुताबिक, कंपनी के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट में अभी 30 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं.

Horizon Industrial Parks IPO

यह भी एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है. यह भी आज यानी कि 17 अगस्त से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और यह 19 अगस्त को बंद होगा. यह ब्लैकस्टोन (Blackstone) समूह द्वारा समर्थित भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है.

यह 2600 करोड़ रुपये का पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है. यानी कि आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर्स अपना कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं और सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा. इसके लिए प्राइस बैंड 57-60 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है और 250 शेयरों का एक लॉट है. यानी कि रिटेल निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम से कम 15000 रुपये निवेश करने होंगे.

शेयर 20 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे और शेयरों की लिस्टिंग 24 अगस्त को BSE और NSE पर होगी. अनऑफिशियल मार्केट में इसका GMP फिलहाल करीब 3.5 रुपये प्रति शेयर चल रहा है. यानी कि अपर प्राइस बैंड 60 रुपये के मुकाबले लिस्टिंग लगभग 63.5 रुपये पर हो सकती है, जो करीब 5.83% का अनुमानित लिस्टिंग गेन दिखाता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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