5 अगस्त से मिलेगा प्योर पेट्रोल, E20 से मिलेगा छुटकारा? सरकार ने क्या बताया

Pure Petrol News: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार जल्दी ही E20 पेट्रोल को बंद कर केवल प्योर पेट्रोल बेचने की तैयारी कर रही है. इस खबर में ये भी बताया गया कि 5 अगस्त से सरकार के द्वारा इस फैसले को लागू किया जाएगा. अब इस खबर पर खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ गया है. उन्होंने इस खबर की सच्चाई को उजागर कर दिया है.

कौन सा पोस्ट हो रहा वायरल?

दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक फैक्ट चेक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पेट्रोल से जुड़ी खबर फर्जी है.

Not everything circulating online is factual.



Before believing or sharing any information related to fuel policies or prices, verify it through official Government and Oil Marketing Company (OMC) sources.



Stay informed. Share responsibly.#FuelTheFacts #FactCheck #E20… pic.twitter.com/FZPMiHgS2z — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 4, 2026

अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि, 'सोशल मीडिया पर पेट्रोल को लेकर एक ग्राफिक वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि 5 अगस्त से 100% पेट्रोल, यानी बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल, बिकेगा. ये दावा पूरी तरह से फर्जी है. इस वायरल पोस्ट में ये भी कहा गया है कि E20 पेट्रोल 105 रुपये से 110 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर मिलेगा. ये दावा भी गलत है.'

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क्या है पूरी सच्चाई?

इस पोस्ट में खबर की सच्चाई बताते हुए मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि, 'देश में E20 पेट्रोल की बिक्री जारी है. ये सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है. E20 पेट्रोल में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है. जरूरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमत या सरकार की ईंधन नीति से जुड़ी किसी भी वायरल खबर को शेयर करने से पहले सरकार और तेल कंपनियों (OMC) के आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर चेक करें.

सही जानकारी करें चेक

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पोस्ट ने इस पूरी खबर की सच्चाई को उजागर करके रख दिया है. ऐसे में जनता से भी यही अपील की गई है कि वो ऐसी किसी भी खबर को पहले चेक करें फिर ही उस पर भरोसा करे. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैपेशन के जरिए यही बताया गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती है. साथ ही ये भी कहा गया है कि ईंधन की कीमतों या सरकार की ईंधन नीतियों से जुड़ी किसी भी खबर पर भरोसा करने या उसे आगे शेयर करने से पहले सरकार और तेल कंपनियों (OMC) के आधिकारिक स्रोतों से कंफर्म कर लें.

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