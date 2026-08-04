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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol: 5 अगस्त से मिलेगा प्योर पेट्रोल, E20 से मिलेगा छुटकारा? सरकार ने क्या बताया

Petrol: 5 अगस्त से मिलेगा प्योर पेट्रोल, E20 से मिलेगा छुटकारा? सरकार ने क्या बताया

Pure Petrol News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, कि 5 अगस्त से सरकार 100 प्रतिशत प्योर पेट्रोल देने वाली है. अब सरकार की तरफ से खुद इस खबर पर प्रतिक्रया सामने आी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Aug 2026 07:53 PM (IST)
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Pure Petrol News: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार जल्दी ही E20 पेट्रोल को बंद कर केवल प्योर पेट्रोल बेचने की तैयारी कर रही है. इस खबर में ये भी बताया गया कि 5 अगस्त से सरकार के द्वारा इस फैसले को लागू किया जाएगा. अब इस खबर पर खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ गया है. उन्होंने इस खबर की सच्चाई को उजागर कर दिया है.

कौन सा पोस्ट हो रहा वायरल?
दरअसल हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक फैक्ट चेक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पेट्रोल से जुड़ी खबर फर्जी है. 

अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि, 'सोशल मीडिया पर पेट्रोल को लेकर एक ग्राफिक वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि 5 अगस्त से 100% पेट्रोल, यानी बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल, बिकेगा. ये दावा पूरी तरह से फर्जी है. इस वायरल पोस्ट में ये भी कहा गया है कि E20 पेट्रोल 105 रुपये से 110 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर मिलेगा. ये दावा भी गलत है.'

ये भी पढ़ें: Cyber Fraud: ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, RBI को दिए ये सख्त निर्देश

क्या है पूरी सच्चाई?
इस पोस्ट में खबर की सच्चाई बताते हुए मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि, 'देश में E20 पेट्रोल की बिक्री जारी है. ये सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है. E20 पेट्रोल में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है. जरूरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमत या सरकार की ईंधन नीति से जुड़ी किसी भी वायरल खबर को शेयर करने से पहले सरकार और तेल कंपनियों (OMC) के आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर चेक करें.

सही जानकारी करें चेक
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पोस्ट ने इस पूरी खबर की सच्चाई को उजागर करके रख दिया है. ऐसे में जनता से भी यही अपील की गई है कि वो ऐसी किसी भी खबर को पहले चेक करें फिर ही उस पर भरोसा करे. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैपेशन के जरिए यही बताया गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती है. साथ ही ये भी कहा गया है कि ईंधन की कीमतों या सरकार की ईंधन नीतियों से जुड़ी किसी भी खबर पर भरोसा करने या उसे आगे शेयर करने से पहले सरकार और तेल कंपनियों (OMC) के आधिकारिक स्रोतों से कंफर्म कर लें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 04 Aug 2026 07:52 PM (IST)
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