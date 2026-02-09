हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब आपके पीएफ के पैसे यूपीआई से निकलेंगे! आ रहा है EPFO का फ्राइंडली फीचर्स एप

अब आपके पीएफ के पैसे यूपीआई से निकलेंगे! आ रहा है EPFO का फ्राइंडली फीचर्स एप

श्रम मंत्रालय के स्तर पर जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसके तहत ईपीएफ खाते में एक निश्चित न्यूनतम राशि सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि शेष राशि को यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते से निकाला जा सकेगा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 09 Feb 2026 07:02 PM (IST)
EPFO New APP: बहुत जल्द कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नए मोबाइल एप्लिकेशन पर काम कर रहा है, जिसके जरिए पीएफ खाताधारक यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने फंड का एक हिस्सा निकाल सकेंगे. इस एप के अप्रैल महीने में लॉन्च होने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सर्विस डिलिवरी को बेहतर बनाना और पीएफ निकासी में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करना है.

नए एप पर काम कर रहा ईपीएफओ

श्रम मंत्रालय के स्तर पर जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसके तहत ईपीएफ खाते में एक निश्चित न्यूनतम राशि सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि शेष राशि को यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते से निकाला जा सकेगा. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्य इस नए एप के माध्यम से अपना पासबुक बैलेंस भी आसानी से देख सकेंगे. फिलहाल पीएफ बैलेंस देखने या निकासी के लिए यूएएन पोर्टल या उमंग एप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पहले की तरह काम करते रहेंगे और नया एप इन सेवाओं को और अधिक सरल बनाएगा.

ईपीएफओ इस समय करीब 100 डमी अकाउंट्स पर इस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके और सिस्टम की क्षमता को परखा जा सके. अभी पीएफ निकालने के लिए सदस्यों को विदड्रॉल क्लेम फाइल करना पड़ता है, जिसमें अक्सर काफी समय लग जाता है. हालांकि, ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दावों का निपटान आवेदन के तीन दिनों के भीतर कर दिया जाता है.

सेवाओं को बनाएगा सुगम

ईपीएफओ ने पहले ही ऑटो सेटलमेंट के तहत विदड्रॉल की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है, जिससे सदस्य बीमारी, शिक्षा, शादी या घर निर्माण जैसे जरूरतों के लिए तेजी से फंड निकाल सकें. संगठन के करीब आठ करोड़ सदस्य हैं और कोविड-19 के दौरान ऑटो सेटलमेंट क्लेम सेवा शुरू की गई थी, ताकि वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों को तुरंत राहत मिल सके. हालांकि तब भी क्लेम फाइल करना जरूरी था, लेकिन अब नया यूपीआई आधारित सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 09 Feb 2026 06:58 PM (IST)
EPFO EPF Withdrawals
