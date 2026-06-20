EPFO Interest Rate News: प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में काम करने वाले हर व्यक्ति को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) की जानकारी होती है. इसके तहत, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और रिटायरमेंट के बाद भी लगातार आर्थिक मदद सुनिश्चित करने के लिए फंड जमा किया जाता है. अब सरकार ने इस फंड का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इस पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं.

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है. सरकार ने साल 2025-26 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में जमा राशि पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. उम्मीद है कि इस महीने लगभग 7 करोड़ EPF सदस्यों के खातों में यह राशि जमा कर दी जाएगी.बता दें कि CBT एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था है.

लगातार तीसरे साल ब्याज दर स्थिर

बीते 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में CBT की हुई बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% तय करने का फैसला लिया गया. गौरतलब है कि यह लगातार तीसरा साल है, जब ब्याज दर को 8.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज दर 8.15% थी, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 8.25% किया गया था और अब वर्तमान में भी यही दर लागू रहेगी.

सालाना ब्याज दर 8.25% मासिक आधार पर 0.688% प्रति महीना बैठता है. यानी कि हर महीने के अंत में आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है (कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान), उस पर 0.688% की दर से ब्याज जुड़ता जाता है. साल के आखिर में इसे एक साथ आपके पीएफ खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है.

कैसे चेक करेंगे बैलेंस?

ब्याज की राशि आपके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट हुई है या नहीं. इसे आप Umang App के जरिए देख सकते हैं. ऐप डाउनलोड कर EPFO सर्च करें. फिर View Passbook पर जाकर अपना UAN और OTP डालकर बैंलेंस देख सकते हैं.

EPFO Member Passbook Portal पर जाकर अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर भी पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं.

7738299899 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN ENG (आखिरी तीन अक्षर आपकी भाषा के लिए है, हिंदी के लिए HIN लिखें) लिखकर SMS भेज सकते हैं.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर बैंलेस की जानकारी ले सकते हैं.

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