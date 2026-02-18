हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा

8th Pay Commission: न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें नए आयोग के तहत कोई फायदा नहीं मिलने वाला है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 18 Feb 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग (CPC) 1 जनवरी, 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन एक करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क के तहत तब तक काम करते रहेंगे, जब तक कि नए स्ट्रक्चर को मंजूरी नहीं दी जाती और नोटिफाई नहीं कर लिया जाता. ऐसे में सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन रीविजन, अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर को लेकर लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं.

सरकार ने अक्टूबर के महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में 18 महीने या डेढ़ साल का वक्त लग सकता है. इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा. हालांकि, हर किसी को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा. कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं, जिन्हें नए पे स्ट्रक्चर से बाहर रखा जा सकता है. आइए जानते हैं कि किन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलने की संभावना है:-

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा? 

  • प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे.
  • पे कमीशन की सिफारिशें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और टेम्पररी कर्मचारी, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सीधे इसका फायदा मिलने की संभावना नहीं है.
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा. उन्हें फायदा तभी मिलेगा जब उनकी राज्य सरकारें 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करेंगी.
  • पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे. इन संगठनों का अपना एक अलग पे स्ट्रक्चर होता है और जब तक संबंधित PSU सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करता, कर्मचारियों को सीधे फायदा नहीं होगा.
  • ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को फायदा तभी मिलेगा जब वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पे नियमों का पालन करेंगे.
  • यह ध्यान रखना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को आम तौर पर पे कमीशन में बदलाव का फायदा मिलता है. हालांकि, फाइनल एलिजिबिलिटी सरकारी नोटिफिकेशन में बताए गए नियमों पर निर्भर करेगी.

लाखों कर्मचारियों को है इंतजार

देश भर में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले फायदे का बेसब्री से इंतजार है. आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू करने के लिए बजट में जरूरी फंड का भी इंतजाम किया जाएगा क्योंकि खर्च काफी बड़ा बैठने वाला है.

ये भी पढ़ें:

दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 18 Feb 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8th Pay Commission Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission: न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा
न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस... नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को नहीं कोई फायदा
बिजनेस
Gold Silver Price Today: शादी सीजन में राहत की खबर! सोने-चांदी के दाम हुए कम, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट
शादी सीजन में राहत की खबर! सोने-चांदी के दाम हुए कम, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट
बिजनेस
Stock Market 18 February: पॉजिटिव शुरुआत के बाद फिसला शेयर बाजार; सेंसेक्स 43 अंक टूटा, निफ्टी 25,724 से नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद फिसला शेयर बाजार; सेंसेक्स 43 अंक टूटा, निफ्टी 25,724 से नीचे
बिजनेस
पैसा कमाने का एक और बढ़िया मौका! डिविडेंड का धमाका करने जा रही ये कंपनी, आज है रिकॉर्ड डेट
पैसा कमाने का एक और बढ़िया मौका! डिविडेंड का धमाका करने जा रही ये कंपनी, आज है रिकॉर्ड डेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
Home Tips
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget