होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराया तो महंगा होगा कच्चा तेल, S&P Global की रिपोर्ट; 100 डॉलर के पार जाएंगे दाम?

होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराया तो महंगा होगा कच्चा तेल, S&P Global की रिपोर्ट; 100 डॉलर के पार जाएंगे दाम?

ईरान-इजरायल के बीच जारी संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतों पर S&P Global ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. जिसमें तेल की कीमतों को लेकर आशंकाएं जताई गई है. आइए जानते हैं, इस बारे में....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 03 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

S&P Global Report on Crude Oil: ईरान-इजरायल के बीच जारी संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतों पर S&P Global ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. जिसमें चेतावनी दी गई है कि अमेरिका-ईरान के बीच जारी टकराव वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अब तक की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है.

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जताई गई है. जहां से तेल की आवाजाही कम होने या पूरी तरह रुकने की स्थिति में हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं. कमोडिटीज एट सी के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 मार्च को केवल पांच तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरे है. जबकि हाल के दिनों में औसतन रोजाना करीब 60 टैंकर यहां से गुजर रहे थे. आइए जानते हैं, एसएंडपी ग्लोबल में अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी दी हैं?

क्या कहती है रिपोर्ट?

रिपोर्ट के अनुसार, अगर होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली आवाजाही में यह रूकावट एक सप्ताह तक बनी रहती है, तो इसे ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल किया जाएगा. साल 2026 में जनवरी और फरवरी महीने में होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और दूसरे उत्पाद की आवाजाही हुई है. इनमें से 82 प्रतिशत एशियाई बाजारों में पहुंची.

एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. जिससे देशों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. अगर यह रूकावट ज्यादा समय तक चलती है तो, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी.   

आपूर्ति सामान्य हुई तो राहत, लंबी कमी से 100 डॉलर पार संभव

एसएंडपी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन बाजारों में पहले से भंडार कम है, वहां आपूर्ति में कमी का सबसे ज्यादा असर देखन को मिलेगा. अगर कई महीनों तक रोजाना 70 लाख बैरल की कमी बनी रहती है, तो सीमित सप्लाई के कारण मांग पर दबाव पड़ेगा.

जिससे कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल या उससे ऊपर जा सकती हैं. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो कच्चे तेल की कीमत करीब 80 डॉलर के मध्य के आसपास बनी रह सकती है. 

शार्ट टर्म में कच्चे तेल की चाल

रिपोर्ट ने इस संकेत की ओर भी इशारा किया है कि, शार्ट टर्म में तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. बाजार में घबराहट, आशंकाएं जैसी चीजों कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं. 

सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Embed widget