Multibagger Stock: सिर्फ एक रुपया का ये शेयर बना रॉकेट, एक ही साल में बना दिया करोड़पति

Multibagger Stocks: शेयर बाजार में आज हम उस स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं, जिसका भाव सिर्फ एक रुपया था और इसने निवेशकों की किस्मत को बदलकर रख दिया. एफएमसीजी कंपनी एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में हालांकि थोड़ी गिरावट आयी और यह 12 नवंबर को 145.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था, लेकिन कंपनी की तरफ से चालू वित्त वर्ष के दौरान एक रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों के ऊपर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है.

मल्टीबैगर बना एलिटकॉन का शेयर

दरअसल, पिछले एक वर्ष से दौरान इस कंपनी के शेयर ने करीब 11,000 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. इस प्रदर्शन बाद एलिटकॉन के शेयर देश में सबसे तेजी से बढ़ते हुए मल्टीबैगर स्टॉक्स में शामिल हो गया है. मतलब ये कि अगर सालभर पहले किसी इन्वेस्टर ने एक लाख रुपये लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 1.1 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई होती.

कंपनी की तरफ से इस साल 29 सितंबर को बीएसई में दायर आवेदन में कहा गया था कि इसके स्टॉक्स में आई तेजी पूरी तरह से बाजार संचालित है और परिचालन या फिर प्रदर्शन से जुड़ी कोई भी जानकार नहीं छिपाई गई है.

क्या करती है कंपनी?

स्मोकिंग प्रोडक्ट्स के निर्माण में लगी इस कंपनी ने 12 नवंबर 2025 को डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है. ऐसे में जिस भी किसी निवेशक के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे इसके लाभांश पाने के पात्र होंगे.

