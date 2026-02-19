हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
8th Pay Commission Updates: केन्द्रीय कर्मचारी सावधान! आठवें वेतन आयोग को लेकर आ गया ये बड़ा व्हाट्सएप स्कैम

Eighth Pay Commission: ठग केंद्रीय कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे आठवें वेतन आयोग के तहत अपनी संशोधित (रिवाइज्ड) सैलरी का तुरंत आकलन कर सकते हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 11:46 AM (IST)
Eighth Pay Commission Updates: आठवें वेतन आयोग को लेकर करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी उत्सुकता का फायदा उठाकर साइबर ठग नया व्हाट्सएप स्कैम चला रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठग केंद्रीय कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे आठवें वेतन आयोग के तहत अपनी संशोधित (रिवाइज्ड) सैलरी का तुरंत आकलन कर सकते हैं. इसके लिए एक लिंक दिया जाता है और उस पर क्लिक कर एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है.

कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा?

पहली नजर में यह एक साधारण सैलरी कैलकुलेटर जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक खतरनाक मालवेयर होता है. जैसे ही यूजर APK फाइल डाउनलोड करता है, ठगों को मोबाइल पर रिमोट एक्सेस मिल सकता है. वे आपके फोन का संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं. बैंकिंग ऐप्स, ओटीपी और पासवर्ड तक पहुंच बनाकर बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कई बार यूजर को तुरंत यह एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है. जब तक पता चलता है, तब तक खाते से रकम निकाली जा चुकी होती है.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार की ओर से सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है कि ऐसे संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज और लिंक से सावधान रहें. आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट या अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी.

क्या करें, क्या न करें?

✔ किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

✔ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से आई APK फाइल डाउनलोड न करें.

✔ केवल गूगल प्ले स्टोर/एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें.

✔ बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी या पासवर्ड किसी से साझा न करें.

✔ संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर शिकायत करें.

कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता समझ में आती है, लेकिन इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं. सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है.

Published at : 19 Feb 2026 11:46 AM (IST)
8th Pay Commission Eighth Pay Updates
