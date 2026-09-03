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हिंदी न्यूज़बिजनेसअंडे के फंडे पर बड़ा सर्वे, कीमतों में 50% तक भारी उछाल, लोगों ने क्या कहा?

अंडे के फंडे पर बड़ा सर्वे, कीमतों में 50% तक भारी उछाल, लोगों ने क्या कहा?

अगर आप भी रोजाना अंडे खाते हैं, तो बढ़ती कीमतों की यह खबर आपके लिए जरूरी है. एक नए सर्वे में सामने आया कि दाम बढ़ने के बाद कई लोगों ने अंडों की खरीदारी घटा दी है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 03 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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अगर आप भी रोजाना या अक्सर अंडे खाते हैं, तो इनकी बढ़ती कीमतें आपकी जेब पर असर डाल सकती हैं. देश में पिछले कुछ महीनों से अंडों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. ऐसे में कीमत बढ़ने का असर अब लोगों की खरीदारी में भी दिखाई देने लगा है. लोकलसर्कल्स के एक नए सर्वे में करीब आधे उपभोक्ताओं ने यह माना कि महंगाई का असर ऐसा है कि उन्होंने खरीदारी की मात्रा या अंडे खरीदने की बारंबारता (Frequency) कम कर दी है. 

इस सर्वे में देश के 287 जिलों के लोगों से 67,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिलीं. सर्वे के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोगों ने पिछले छह महीनों में अंडों की कीमत बढ़ने की बात कही है. आइए जानते हैं लोगों ने महंगे अंडे को लेकर क्या कहा और आखिर कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई है.  

अंडे कितने महंगे हुए?

सर्वे में कीमतों से जुड़े सवाल का जवाब देने वाले 21,469 उपभोक्ताओं में से करीब 62% लोगों ने बताया कि पिछले छह महीनों में अंडों की कीमत में 10 से 50%  तक की बढ़ोतरी हुई है. 

  • 31% लोगों ने कीमत में 10 से 25% की वृद्धि बताई.
  • 31% उपभोक्ताओं  ने 25 से 50% तक की बढ़ोतरी की बात कही है.
  • करीब 22% लोगों ने कीमत में 10% तक की बढ़ोतरी महसूस की.
  • 16% लोग कीमत में हुई इस बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगा सके.

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रिपोर्ट के मुताबिक, फार्म से निकलने वाले एक अंडे की कीमत करीब एक साल पहले 4.94 रुपये थी, जो अब करीब 7 रुपये तक पहुंच गई है. वहीं खुदरा बाजार में इसकी कीमत आमतौर पर 8.50 से 9 रुपये के आसपास है. कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही अंडा करीब 14 रुपये तक बिक रहे है. 

महंगे अंडों ने बदली लोगों की खरीदारी

अंडे की बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू खरीदारी पर भी देखने को मिला है. सर्वे में बढ़ती कीमतों को लेकर प्रतिक्रिया देने वाले 19,638 लोगों में से करीब 48% ने बताया कि उन्होंने अंडे खरीदने की मात्रा या Frequency घटा दी है. 

  • 48% लोगों ने अंडे कम खरीदने शुरू कर दिए. 
  • 10% लोग अब सस्ते ऑप्शन या दूसरे सप्लायर की तरफ चले गए हैं.
  • करीब 37% लोगों ने कीमत बढ़ने के बावजूद भी पहले जितने ही अंडे खरीद रहे हैं. 
  • 5% लोगों को कीमत में कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ. 

हालांकि, सर्वे में किसी भी उत्तरदाता ने यह नहीं कहा कि उन्होंने पूरी तरह अंडे खरीदना बंद कर दिया है. 

क्यों बढ़ रही है अंडों की कीमत?

रिपोर्ट में अंडों की कीमत बढ़ने के पीछे पोल्ट्री फीड की बढ़ती लागत और सप्लाई में आई दिक्कतों को प्रमुख वजह बताया गया है. वहीं अंडे के उत्पादन की लागत में करीब 65-70% हिस्सा मुर्गियों के चारे का होता है. खासकर पोल्ट्री फीड में मक्के की बड़ी हिस्सेदारी होती है, लेकिन इन दिनों चारे में इस्तेमाल होने वाला मक्का भी काफी महंगा हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन साल पहले मक्के की कीमत 14,000 रुपये प्रति टन थी, जो अब बढ़कर करीब 26,500 रुपये प्रति टन हो गई. इसके अलावा सोयाबीन मील और डी-ऑयाल्ड राइस ब्रान की कीमत भी महंगे हुए है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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