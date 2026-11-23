भारत में खाने-पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. जिसके कारण आम जनता के ऊपर काफी बोझ बढ़ गया है. दाल, चावल, चीनी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में सरकार ने चावल के दामों को घरेलू बाजार में कंट्रोल करने की कोशिश की है. जिसके तहत भारत सरकार ने चावल की कुछ खास किस्मों के निर्यात पर 20% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने पर विचार शुरू कर दिया है.

सरकार के इस फैसले का मकसद देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाना और घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करना है. खासतौर पर टूटे चावल और कुछ महंगी नॉन-बासमती चावल की किस्मों के निर्यात पर ये शुल्क लगाया जा सकता है.

सरकार क्यों बढ़ा रही एक्सपोर्ट ड्यूटी?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कुछ हिस्सों में चावल की खास किस्मों की कीमतों में तेजी आई है. साउथ के कुछ राज्यों में प्रीमियम नॉन-बासमती चावल की उपलब्धता भी कम है. इसके अलावा टूटे चावल की कीमतें बढ़ने से पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन और पशुओं के चारे से जुड़े बिजनेस पर भी असर पड़ा है. ऐसे में सरकार चाहती है कि चावल का ज्यादा स्टॉक विदेश भेजने की जगह घरेलू बाजार में उपलब्ध रहे. जिससे कि स्थानीय कारोबारियों और उद्योगों को राहत मिल सके. साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके.

निर्यात पर भी पड़ेगा असर?

अगर सरकार 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, तो भारतीय चावल का विदेशों में निर्यात महंगा हो सकता है. इससे निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है. हालांकि, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की कीमतें कॉम्पिटीशन का हिस्सा हैं. इसलिए निर्यात पूरी तरह बंद नहीं हो सकता.

इस फैसले से थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे दूसरे चावल निर्यातक देशों को फायदा मिल सकता है. ये देश भारतीय चावल की कम कीमतों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: 11 दिन में ही वापस आए Nvidia के बॉस हुआंग, शेयर 30% उछले