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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल-डीजल पर संकट के बादल छंटे, होर्मुज से निकला रिकॉर्ड 1.7 करोड़ बैरल तेल

पेट्रोल-डीजल पर संकट के बादल छंटे, होर्मुज से निकला रिकॉर्ड 1.7 करोड़ बैरल तेल

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से 1.7 करोड़ बैरल तेल गुजरने का दावा किया है. जानें तेल सप्लाई, शिपिंग डेटा और भारत पर इसका क्या असर होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Sep 2026 10:40 AM (IST)
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दुनिया के लिए ये खुशी की बात है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सोमवार को बड़ी मात्रा में तेल गुजरा है. अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बताया है कि सोमवार को करीब 1.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल होर्मुज से होकर निकला है. अमेरिका का दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद एक दिन में यहां से गुजरने वाले तेल की ये सबसे बड़ी खेप है. ये खबर तब आई है जब होर्मुज के रास्ते तेल की आवाजाही को लेकर दुनियाभर में चिंता बनी हुई है.

होर्मुज की क्यों होती है चर्चा?
होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जिससे दुनियाभर में तेल सप्लाई होता है. युद्ध और तनाव के कारण जब यहां जहाजों की आवाजाही रुकती है तो इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ता है. भारत समेत एशिया के कई देशों के लिए भी ये रास्ता काफी जरूरी है. 

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अमेरिका ने क्या दावा किया?
अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने ये दावा किया है कि सोमवार, 31 अगस्त को करीब 17 मिलियन बैरल यानी 1.7 करोड़ बैरल तेल होर्मुज से होकर गुजरा है. उनके मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद ये सबसे ज्यादा तेल फ्लो है. इसका मतलब ये है कि अगर ये आंकड़ा सही है तो होर्मुज के रास्ते तेल के आयात निर्यात में बड़ा सुधार हुआ है. इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को लेकर बनी चिंता थोड़ी कम हो सकती है.

शिपिंग डेटा की क्या है कहानी?
लेकिन अमेरिकी सरकार के इस दावे और शिपिंग ट्रैकिंग कंपनियों के आंकड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को होर्मुज से सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज गुजरे, जबकि पिछले 10 दिनों का औसत करीब 14 जहाज प्रतिदिन था. इन पांच जहाजों में कोई लिक्विड टैंकर शामिल नहीं था.

यानी एक तरफ अमेरिका 1.7 करोड़ बैरल तेल गुजरने की बात कर रहा है, वहीं शिपिंग ट्रैकिंग डेटा से इस तरह के आवाजाही की कोई खबर नहीं मिल रही है. यही वजह है कि इस आंकड़े को फिलहाल अमेरिकी दावा ही कहा जा सकता है.

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तेल की कीमतों पर होगा असर?
अगर होर्मुज से तेल की आवाजाही सचमें लगातार बढ़ रही है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर दबाव कम हो सकता है. इससे तेल की कीमतों को भी कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन इस समय मध्य पूर्व में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हाल के दिनों में होर्मुज के आसपास तेल टैंकरों पर हमले की खबरों ने फिर से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ाई है. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Sep 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Petrol & Diesel Strait Of Hormuz
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