8वें वेतन आयोग की बैठकों का दौर अब भी लगातार चल रहा है. जसके बाद इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा. कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.61 से लेकर 4 तक फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की गई है. अगर 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है, तो 25 हजार रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपये हो सकती है.

हालांकि, अभी ये सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांग है. सरकार या 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

फिटमेंट फैक्टर 4 करने की मांग

8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रखी हैं. इनमें प्रमुख रूप से तीन फिटमेंट फैक्टर चर्चा में हैं. जिसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर करने की मांग की है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.8333 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है. तो वहीं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की इन मांगों को मान लेती हैं, तो अलग-अलग बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन किस तरह से बदलाव होगा, आइये जानते हैं:

फिटमेंट फैक्टर 3.61 होने पर

बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ी हुई सैलरी 25,000 रुपये 3.61 90,250 रुपये 35,000 रुपये 3.61 1,26,350 रुपये 50,000 रुपये 3.61 1,80,500 रुपये

फिटमेंट फैक्टर 3.833 होने पर

बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ी हुई सैलरी 25,000 रुपये 3.833 95,825 रुपये 35,000 रुपये 3.833 1,34,155 रुपये 50,000 रुपये 3.833 1,91,650 रुपये

फिटमेंट फैक्टर 4 होने पर

बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ी हुई सैलरी 25,000 रुपये 4 1 लाख रुपये 35,000 रुपये 4 1,40,000 रुपये 50,000 रुपये 4 2 लाख रुपये

पहले कितना था फिटमेंट फैक्टर?

बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी.

तो वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन को करीब 12 महीने हो चुके हैं. सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. आयोग ने अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए हैं.

ये भी पढ़ें: Rice Price: चावल पर लगेगा 20% टैक्स, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?