भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा है. इसी बदौलत ही देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीन ऐसे बड़े बैंक हैं जो यदि बर्बाद हुए या डूबे, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है.

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बताया है कि देश के तीन बड़े बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक देश के सबसे महत्वपूर्ण बैंकों में से एक हैं और आगे भी बने रहेंगे.

क्यों जरूरी हैं ये तीनों बैंक?

RBI ने बताया कि इन बैंकों को सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है. ये ऐसे बैंक हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है. अगर इनमें से कोई बैंक अचानक डूब जाता है, तो इसका असर पूरे बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. इसलिए इन्हें 'टू बिग टू फेल' यानी इतने बड़े बैंक माना जाता है कि इनके डूबने से बड़ा संकट पैदा हो सकता है.

तीनों बैंकों में होता है एक्स्ट्रा पैसा

RBI के नियमों के मुताबिक, इन बैंकों को सामान्य पूंजी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी अपने पास रखना होता है. इसका मकसद ये है कि किसी आर्थिक संकट के समय बैंक के पास नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा मौजूद रहे.

इस नियम के तहत SBI बैंक को अपने जोखिम के हिसाब से तय कुल संपत्ति का 0.80% एक्स्ट्रा पैसा रखना होगा. HDFC बैंक को 0.40% एक्स्ट्रा पैसा रखना होगा. तो वहीं ICICI बैंक को 0.20% एक्सट्रा पैसा रखना होगा. RBI ने साल 2015 में SBI को इस श्रेणी में शामिल किया था. इसके बाद 2016 में ICICI बैंक और 2017 में HDFC बैंक को भी इसमें शामिल किया गया.

क्या आपके खातों पर पड़ेगा इसका असर?

क्या आपका भी इन तीनों में से किसी भी बैंक में खाता है? अगर हां, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस नियम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित रखना है. इससे बड़े बैंकों के पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पूंजी रहती है. इससे बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है. ऐसे में किसी व्यक्ति के खाते से इस नियम का कोई लेना-देना नहीं है.

ये भी पढ़ें: कल शेयर बाजार में नहीं होगा कोई कारोबार, जानें किस वजह से रुकेगी ट्रेडिंग