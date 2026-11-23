जेनसन हुआंग ने 11 दिन पहले ही Nvidia से सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था. लेकिन महज 11 दिनों बाद ही उनकी दोबारा से इस पद पर वापसी हो गई है. जिसके बाद एक बार फिर से एनविडिया के शेयर्स में उछाल देखने को मिला है. कंपनी के शेयर्स इस खबर के आते ही 30% तक उछले हैं.

11 दिन पहले जब हुआंग ने कंपनी से इस्तीफा दिया था, तब कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे गिरे थे. तो वहीं अब वापसी के बाद शेयरों में दोबारा से उछाल देखने को मिल रहा है.

हुआंग की वापसी से बढ़ा भरोसा

दरअसल जेनसन हुआंग अमेरिकी कंपनी Nvidia के संस्थापक हैं. इस कंपनी के साथ लोगों या निवेशकों का भरोसा हुआंग के साथ ही टिका हुआ था. ऐसे में जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन से कंपनी के शेयरोंमें बारी गिरावट दर्ज की गई थी. हुआंग के इस्तीफा देते ही कंपनी के शेयर्स सीधे 14 प्रतिशत तक गिर गए थे. तो वहीं अब उनकी वापसी की खबर से निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से बढ़ा और कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल आया.

कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट का असर हुआंग की निजी संपत्ति पर भी पड़ा था. क्योंकि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा Nvidia के शेयरों से जुड़ा है. ऐसे में ये कंपनी के साथ ही हुआंग का भी बड़ा नुकसान था.

जेनसन हुआंग की हुई Nvidia में वापसी

बता दें कि Nvidia के बोर्ड ने आज यानी 23 नवंबर को फैसला किया है कि जेनसन हुआंग को फिर से कंपनी की कमान सौंप दी जाए. बोर्ड ने इस फैसले को लेने से पहले उनके साथ कई दौर की बातचीत और बैठकें कीं. इसके बाद बोर्ड को भरोसा हो गया कि हुआंग कंपनी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं और उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी साफगोई से दिए हैं.

इस फैसले से पहले बोर्ड ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी राय ली थी. सरकार से मिली जानकारी के आधार पर बोर्ड ने कहा कि हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

ये भी पढ़ें: किन 3 बैंकों के डूबने से हिल जाएगी देश की अर्थव्यवस्था? RBI ने खुद बताया