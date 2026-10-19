आज कितने रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर? देखें, LPG की ताजा रेट लिस्ट

घर का राशन खरीदना हो, बच्चों की फीस भरनी हो या बिजली-पानी का बिल देना हो, महीने की शुरुआत में हर परिवार अपने खर्च का हिसाब लगाता है. इसी बजट का एक अहम हिस्सा रसोई गैस भी है. ऐसे में सिलेंडर बुक कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में घरेलू LPG कितने रुपए में मिल रही है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ है.

19 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. यानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर अब भी 942 रुपए में मिल रहा है. हालांकि, कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को अक्टूबर की शुरुआत में बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ा था.

एक सिलेंडर के लिए कितने रुपए रखने होंगे?

अगर आपके घर में गैस खत्म होने वाली है, तो बुकिंग से पहले अपने शहर का रेट देख लें. अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत में अंतर है. उदाहरण के लिए, दिल्ली के मुकाबले पटना में घरेलू गैस सिलेंडर करीब 90 रुपए महंगा है.

दिल्ली- 942 रुपए

मुंबई- 941.50 रुपए

कोलकाता- 968 रुपए

चेन्नई- 957.50 रुपए

नोएडा- 939.50 रुपए

गुरुग्राम- 950.50 रुपए

लखनऊ- 979.50 रुपए

जयपुर- 945.50 रुपए

पटना- 1,031.50 रुपए

हैदराबाद- 994 रुपए

कमर्शियल गैस हुई महंगी?

अक्टूबर में घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों को कीमतों में बदलाव से राहत मिली है. दूसरी ओर, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर को बढ़ाई गई थी. दिल्ली में इसका दाम 62.50 रुपए बढ़कर 2,810 रुपए हो गया.

दिल्ली- 2,810

मुंबई- 2,764.50

कोलकाता- 2,954

चेन्नई- 2,983

बेंगलुरु- 2,898

पटना- 3,100.50

हर महीने क्यों देखनी चाहिए कीमत?

तेल कंपनियां आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अलग-अलग तय किए जाते हैं. इसलिए यह जरूरी नहीं कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ जाए.

कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की लागत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, परिवहन और स्थानीय शुल्क जैसे कारकों का असर पड़ता है. कीमतों में बदलाव होने पर इसका असर घरों के खर्च और कारोबारियों के बजट पर पड़ सकता है.

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