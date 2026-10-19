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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर? देखें, LPG की ताजा रेट लिस्ट

आज कितने रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर? देखें, LPG की ताजा रेट लिस्ट

दिल्ली, मुंबई, पटना समेत प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आज कितने चल रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में आप यहां से देख सकते हैं. साथ ही साथ यहां कमर्शियल LPG की कीमतें भी चेक करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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घर का राशन खरीदना हो, बच्चों की फीस भरनी हो या बिजली-पानी का बिल देना हो, महीने की शुरुआत में हर परिवार अपने खर्च का हिसाब लगाता है. इसी बजट का एक अहम हिस्सा रसोई गैस भी है. ऐसे में सिलेंडर बुक कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में घरेलू LPG कितने रुपए में मिल रही है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ है.

19 अक्टूबर 2026, दिन सोमवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. यानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर अब भी 942 रुपए में मिल रहा है. हालांकि, कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को अक्टूबर की शुरुआत में बढ़ी कीमतों का सामना करना पड़ा था. 

एक सिलेंडर के लिए कितने रुपए रखने होंगे?

अगर आपके घर में गैस खत्म होने वाली है, तो बुकिंग से पहले अपने शहर का रेट देख लें. अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत में अंतर है. उदाहरण के लिए, दिल्ली के मुकाबले पटना में घरेलू गैस सिलेंडर करीब 90 रुपए महंगा है. 

  • दिल्ली- 942 रुपए
  • मुंबई- 941.50 रुपए
  • कोलकाता- 968 रुपए
  • चेन्नई- 957.50 रुपए
  • नोएडा- 939.50 रुपए
  • गुरुग्राम- 950.50 रुपए
  • लखनऊ- 979.50 रुपए
  • जयपुर- 945.50 रुपए
  • पटना- 1,031.50 रुपए
  • हैदराबाद- 994 रुपए 

कमर्शियल गैस हुई महंगी?

अक्टूबर में घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों को कीमतों में बदलाव से राहत मिली है. दूसरी ओर, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर को बढ़ाई गई थी. दिल्ली में इसका दाम 62.50 रुपए बढ़कर 2,810 रुपए हो गया.

  • दिल्ली- 2,810 
  • मुंबई- 2,764.50
  • कोलकाता- 2,954
  • चेन्नई- 2,983
  • बेंगलुरु- 2,898
  • पटना- 3,100.50 

हर महीने क्यों देखनी चाहिए कीमत?

तेल कंपनियां आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अलग-अलग तय किए जाते हैं. इसलिए यह जरूरी नहीं कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ जाए.

कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की लागत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, परिवहन और स्थानीय शुल्क जैसे कारकों का असर पड़ता है. कीमतों में बदलाव होने पर इसका असर घरों के खर्च और कारोबारियों के बजट पर पड़ सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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