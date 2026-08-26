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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD Rates: सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज

FD Rates: सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज

स्मॉल फाइनेंस बैंक निवेश की दुनिया के नए खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं. सरकारी बैंकों के साथ-साथ कई स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसे हैं, जो FD पर 8.5% तक का ब्याज दे रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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FD कराने के लिए आमतौर पर लोग सरकारी बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर अमूमन 6.5%-7% के बीच ब्याज का भुगतान करते हैं. जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए जमा पूंजी पर यह इंटरेस्ट रेट कई बार कम लग सकता है.

आज के समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Bank) निवेश की दुनिया के नए खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 8.5% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो सरकारी बैंकों के मुकाबले 1 से 1.5% तक ज्यादा है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंकों की जानकारी देने जा रहे हैं, जो एफडी पर तगड़ा ब्याज देकर ग्राहकों को मोटी कमाई करा रहे हैं.

FD पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक

Suryoday Small Finance Bank- यह बैंक  5 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को  8.25% और सीनियर सिटीजन्स को 8.50% तक का सबसे अधिक ब्याज दे रहा है. 

Shivalik Small Finance Bank- यह बैंक 23 महीने 1 दिन से 27 महीने की अवधि के एफडी के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% और सामान्य नागरिकों को 8.00% की दर से ब्याज उपलब्ध करा रहा है. 

Equitas Small Finance Bank- बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.50% और सामान्य नागरिकों के लिए 8.00% तक की ब्याज दर ऑफर की जा रही है.

Jana Small Finance Bank- यहां 2 से 3 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 8.30% और सामान्य नागरिकों को 8.00% तक ब्याज मिल रहा है.

Utkarsh Small Finance Bank- यहां फिक्स्ड डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को 8.25% (कुछ अवधि पर 8.15% तक) और सामान्य नागरिकों को 8.10% तक का रिटर्न मिल रहा है.

Unity Small Finance Bank- यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आम नागरिकों के लिए 8.00% तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Small Finance Bank
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