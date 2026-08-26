सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज

FD कराने के लिए आमतौर पर लोग सरकारी बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर अमूमन 6.5%-7% के बीच ब्याज का भुगतान करते हैं. जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए जमा पूंजी पर यह इंटरेस्ट रेट कई बार कम लग सकता है.

आज के समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Bank) निवेश की दुनिया के नए खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं. कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 8.5% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो सरकारी बैंकों के मुकाबले 1 से 1.5% तक ज्यादा है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंकों की जानकारी देने जा रहे हैं, जो एफडी पर तगड़ा ब्याज देकर ग्राहकों को मोटी कमाई करा रहे हैं.

FD पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक

Suryoday Small Finance Bank- यह बैंक 5 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 8.25% और सीनियर सिटीजन्स को 8.50% तक का सबसे अधिक ब्याज दे रहा है.

Shivalik Small Finance Bank- यह बैंक 23 महीने 1 दिन से 27 महीने की अवधि के एफडी के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% और सामान्य नागरिकों को 8.00% की दर से ब्याज उपलब्ध करा रहा है.

Equitas Small Finance Bank- बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.50% और सामान्य नागरिकों के लिए 8.00% तक की ब्याज दर ऑफर की जा रही है.

Jana Small Finance Bank- यहां 2 से 3 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 8.30% और सामान्य नागरिकों को 8.00% तक ब्याज मिल रहा है.

Utkarsh Small Finance Bank- यहां फिक्स्ड डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन्स को 8.25% (कुछ अवधि पर 8.15% तक) और सामान्य नागरिकों को 8.10% तक का रिटर्न मिल रहा है.

Unity Small Finance Bank- यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आम नागरिकों के लिए 8.00% तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है.

क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कराना सुरक्षित? स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं. सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन) के अंतर्गत आते हैं. इसके चलते अगर भविष्य में कोई बैंक दिवालिया या असफल होता है, तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को 5,000,000 रुपये तक की राशि (जिसमें आपका मूलधन और अर्जित ब्याज दोनों शामिल हैं) वापस करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है. यानी कि अगर आपने दो अलग-अलग स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 5-5 लाख की एफडी करा रखी है, तो आपके 10 लाख सुरक्षित हैं.

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