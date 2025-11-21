ED की कार्रवाई का दिख रहा असर, अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों का निकाला दम

Anil Ambani Reliance Share: अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों का आज बुरा हाल है. रिलायंस पावर (Reliance Power) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) दोनों के शेयर आज दबाव में हैं.

सुबह 9:47 बजे BSE पर रिलायंस पावर के शेयर 0.48 परसेंट गिरकर 39.13 रुपये प्रति शेयर पर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 0.53 परसेंट की गिरावट के साथ 168 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे. रिलायंस के शेयरों में गिरावट के पीछे ED (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई है. दरअसल, गुरुवार को ED अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1452 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली.

रिलायंस ने दी ED की कार्रवाई पर सफाई

ED ने गुरुवार को बताया कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) से जुड़े 1,400 करोड़ रुपये के एसेट्स अटैच किए हैं. हालांकि, रिलायंस ग्रुप ने यह साफ कह दिया है कि RCom से जुड़ी संपत्तियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह 2019 से रिलायंस ग्रुप का हिस्सा नहीं है. ED कर्रवाई से निवेशकों में घबराहट है, जिसका शेयर पर असर देखने को मिल रहा है.

रिलायंस ग्रुप ने गुरुवार को साफ-साफ कह दिया कि ग्रुप और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी किसी भी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशंस से नहीं जुड़े हैं. अंबानी ने छह साल पहले 2019 में RCom से इस्तीफ़ा दे दिया था. इसके अलावा, उन्होंने साढ़े तीन साल से ज्यादा समय तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं रहे हैं.

दिवालियापन से गुजर रही कंपनी

RCOM, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही है और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले लेंडर्स द्वारा नियुक्त एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है. रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि 2019 में इस्तीफा देने के बाद से अनिल अंबानी का RCOM से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए अटैचमेंट ऑर्डर का असर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर पर नहीं पड़ेगा, दोनों ही कंपनियां नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं.

