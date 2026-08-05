आज शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी ई-ऑफिस सुविधाएं, फटाफट निपटाएं सारे डेडलाइन वाले काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EPFO की ई-ऑफिस सेवाएँ 5 अगस्त 2026 को डाउन रहेंगी.

सिस्टम अपग्रेडेशन शाम 6:00 बजे से 9:30 बजे तक होगा.

फाइल प्रोसेसिंग, पीएफ क्लेम और ऑनलाइन सेवाएँ प्रभावित होंगी.

अपग्रेडेशन से सिस्टम तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल बनेगा.

EPFO e-Office Services: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्‍सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आज यानी कि 5 अगस्त 2026 की शाम ई-ऑफिस की सेवाएं एक शेड्यूल्ड सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण बंद रहेंगी. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा e-Office के मुख्य कंपोनेंट्स को अपग्रेड किया जाएगा.

कब से बंद होंगी सेवाएं?

यह मेनटेनेंस मौजूदा पोर्टल पर वर्जन 8.0.1 और ई-फाइल वर्जन 7.4.3 को बदलकर नए एडवांस वर्जन (e-file Version 7.4.4-3 और Portal Version 8.2.2) को लागू करने के लिए किया जा रहा है.

इस मेनटेनेंस के काम के चलते ईपीएफओ का e-Office एप्लिकेशन आज शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक कुल 3.5 घंटे बंद रहेगा. ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से अपने सभी मेंबर्स, कंपनियों (Employers) और अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि तय समय में अपने सारे जरूरी काम निपटा लें क्योंकि मेनटेनेंस के चलते फाइल प्रोसेसिंग और डिजिटल डेटा का काम रूक जाएगा.

किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?

मेनटेनेंस के चलते ई-ऑफिस सिस्टम में इंटरनल फाइल प्रोसेसिंग और डिजिटल डेटा काम रूक जाएगा.

अपग्रेडेशन के कारण पीएफ क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन सेवाओं में मामूली देरी देखने को मिल सकती है.

उमंग (UMANG) ऐप के जरिए कुछ संबंधित ईपीएफओ सेवाओं में भी देरी आ सकती है.

इससे क्या होगा फायदा?

इस अपग्रेडेशन के बाद ई-ऑफिस का पुराना 8.0.1 वाला वर्जन नए एडवांस पोर्टल वर्जन 8.2.2 में बदल लाएगा. इससे सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी. क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी. फाइल पहले के मुकाबले जल्दी प्रॉसेस होंगे.

नए ई-फाइल वर्जन 7.4.4-3 के लागू होने से डेटा की सुरक्षा और मजबूत होगी. पीएफ अकाउंट होल्डर्स और फाइनेंशियल डिटेल्स को साइबर अपराधियों से बचाने की कोशिया में इसमें सुरक्षा के नए लेयर्स जोड़े जा रहे हैं.

ई-ऑफिस डेटाबेस के मेनटेनेंस से सिस्टम के अचानक क्रैश होने या स्लो होने की सस्मया भी दूर होगी.

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