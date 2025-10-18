हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से बढ़ गई परेशानी! सेम डे की जगह लग रहे 10 से 12 दिन

RBI के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से बढ़ गई परेशानी! सेम डे की जगह लग रहे 10 से 12 दिन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेम डे चेक क्लियरिंग की सुविधा की शुरुआत की है. हालांकि, इस सुविधा से लोगों और कारोबारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं. 10 से 12 दिनों में चेक क्लियर हो रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

Cheque Clearing Delay Problem: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 4 अक्टूबर को नया चेक क्लियरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी.  जिसके तहत, सेम डे चेक क्लियर होने की सुविधा मिली थी. यानि, रिजर्व बैंक की इस सुविधा के अनुसार आपका चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाना चाहिए, पर सुविधा में परेशानी आ रही है. कई मामलों में तो, सेम डे की जगह 10 से 12 दिनों तक का समय लग जा रहा हैं. इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं. सीटीआई ने इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा हैं और इस समस्या से अवगत करवाया हैं. 

क्या कहना है चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का?

इस पूरे विषय पर सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने जानकारी दी है कि, सेम डे चेक क्लियर करने की सुविधा का व्यापारियों और आम नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि, जब आरबीआई की ओर से सेम डे चेक क्लियर करने की घोषणा की गई तो, व्यापारी संगठन ने इसका स्वागत किया था. उन्हें उम्मीद थी कि, इससे व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा. हालांकि, ऐसा कुछ हो नहीं पाया और इस नई सुविधा से व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बैंक, टेक्निकल ग्लिच और नए सिस्टम पर स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग ना होने की बात कह रहे है. दिवाली जैसे पर्व के अवसर पर नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. कई व्यापारियों के पेमेंट रुक गए है. जिससे कई ऑर्डर तो कैंसल हो रहे है. इस स्थिति से कारोबारियों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कारोबारी अपना कामकाज छोड़कर बैंकों के चक्कर लगा रहे है. जिससे समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. बहुत से बैंकों में तो, चेक क्लियर होने में 15 दिनों का समय लग रहा है. वहीं, कई बैंक तो चेक लेने से मना ही कर दे रहे हैं.

क्या है नया चेक क्लीयरिंग सिस्टम? 

आरबीआई की जानकारी के अनुसार, एक दिन में चेक क्लियर करने के लिए बैंक सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) फीचर का इस्तेमाल कर रही है. इस सिस्टम के तहत, यदि आप कोई भी चेक बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक चेक की स्कैन कॉपी संबंधित बैंक को भेज देती है. संबंधित बैंक को तय समय के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है. इस पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि, आपका चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा. 

नए सिस्टम के लागू होने से पहले बैंक, आपके द्वारा जमा किए चेक को संबंधित बैंक में फिजिकली जमा करता था. सारी जानकारी सही होने के बावजूद भी, चेक क्लियर होने में 2 से 3 तीन वर्किंग दिन लग जाते थे. आरबीआई की ओर से इस सिस्टम को बदलकर सीटीएस की शुरुआत की गई है. 

यह भी पढ़ें: REC लिमिटेड के Q2 नतीजे रहे दमदार, 4414 करोड़ रुपए का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

Published at : 18 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Cheque Clearing Delay Problem New Cheque Clearing Issue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
बॉलीवुड
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट का दिखेगा रेट्रो लुक, सेट से वायरल हुई तस्वीरें
व्हाइट साड़ी, चेहरे पर तेवर...‘लव एंड वॉर’ में आलिया का दिखेगा रेट्रो लुक, तस्वीरें वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
हेल्थ
Lifestyles: हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget