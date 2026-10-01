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हिंदी न्यूज़बिजनेसDry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?

Dry Day: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब के दुकान, अब कब मिलेगी दारू?

2 अक्टूबर साल 2026 को गांधी जयंती के चलते पूरे देश में ड्राई डे लागू रहेगा यानी शराब की दुकानों पर बिक्री बंद रहेगी. हालांकि बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के नियम राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 01 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2026 को देशभर में ड्राई डे रहेगा. इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लागू होगी और शराब की अधिकतर दुकानें बंद रहेंगी. गांधी जयंती भारत के तीन प्रमुख राष्ट्रीय ड्राई डे में शामिल है. इसके अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भी देशभर में शराब की बिक्री बंद रहती है.

शराब की दुकानों के साथ बार-पब पर भी असर

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ड्राई डे के दौरान केवल शराब की रिटेल दुकानों पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कई जगहों पर बार, पब, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होती. हालांकि, इस संबंध में लागू नियम राज्य और स्थानीय प्रशासन के अनुसार अलग हो सकते हैं.

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग ड्राई डे को लेकर अपने स्तर पर आदेश जारी करते हैं. इसलिए किसी खास शहर या राज्य में शराब की बिक्री और सर्विस को लेकर लागू प्रतिबंध का दायरा अलग हो सकता है. लोगों को बाहर जाने से पहले स्थानीय नियमों की जानकारी देख लेने की सलाह दी जाती है.

क्या होता है ड्राई डे?

ड्राई डे का मतलब ऐसे दिन से है, जब कानून के तहत शराब की बिक्री पर रोक लग जाती है. इस दौरान शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है. वहीं, जिन होटल, बार या रेस्टोरेंट के पास शराब परोसने का लाइसेंस होता है, उन्हें भी स्थानीय नियमों के अनुसार शराब सर्व करने की अनुमति नहीं मिल सकती.

राष्ट्रीय पर्वों के अलावा राज्यों में धार्मिक त्योहारों, चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मौकों पर भी ड्राई डे घोषित किया जा सकता है. चुनाव के दौरान मतदान से पहले निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान भी होता है.

अक्तूबर में अन्य ड्राई डे

2 अक्तूबर के अलावा अक्तूबर महीने में कुछ क्षेत्रों में अन्य अवसरों पर भी ड्राई डे लागू हो सकता है. महर्षि वाल्मीकि जयंती और दशहरा जैसे मौकों पर कुछ राज्यों या शहरों में शराब की बिक्री पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. हालांकि, इन तारीखों पर नियम पूरे देश में समान नहीं होते हैं.

इसलिए अगर किसी व्यक्ति को किसी खास शहर में शराब की दुकान, बार या रेस्टोरेंट की उपलब्धता के बारे में जानकारी चाहिए, तो संबंधित स्थानीय प्रशासन की ताजा सूचना देखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- MDR विरोध के बीच सितंबर में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 29 लाख करोड़ पहुंचा

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
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