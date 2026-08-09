मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?

50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?

Retirement SIP: 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए SIP, Step-Up और कंपाउंडिंग कैसे मदद कर सकते हैं? जानें 25-28 साल की निवेश रणनीति और जरूरी वित्तीय प्लानिंग.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

Retirement Investment Plan: अगर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ जैसा बड़ा कॉर्पस बनाने की योजना बना रहा है, तो उसे अपनी निवेश यात्रा को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है.

भारत में कई नौकरीपेशा लोग 50 साल की उम्र तक रिटायर होने का लक्ष्य बना रहे हैं. 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए कम उम्र से निवेश, नियमित SIP, वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि की प्लानिंग जरूरी है. समय के साथ कंपाउंडिंग निवेश को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

25 साल के लिए मंथली SIP प्लान

  • मासिक SIP: 25,000
  • हर साल SIP में बढ़ोतरी: 10%
  • निवेश की अवधि: 25 साल
  • अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना
  • कुल निवेश राशि: 2,95,04,117 (करीब 2.95 करोड़)
  • अनुमानित रिटर्न: 7,73,84,534 (करीब 7.74 करोड़)
  • कुल कॉर्पस: 10,68,88,652 (करीब 10.69 करोड़)

10 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए 25,000 की मासिक SIP से शुरुआत कर हर साल 10% Step-Up करना होगा. Step-Up कम करने पर लक्ष्य के लिए ज्यादा समय या अधिक निवेश की जरूरत पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: बुकिंग से पहले चेक करें आज कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत, कहीं बढ़ तो नहीं गया रेट?

ऐसे हासिल होगा 10 करोड़ का लक्ष्य:

  • मासिक SIP: 25,000
  • हर साल SIP में बढ़ोतरी: 5%
  • निवेश की अवधि: 28 साल
  • अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना
  • कुल निवेश राशि: 1,75,20,774 (करीब 1.75 करोड़)
  • अनुमानित रिटर्न: 8,41,55,949 (करीब 8.42 करोड़)
  • कुल कॉर्पस: 10,16,76,724 (करीब 10.17 करोड़)

SIP में Step-Up को कम या खत्म करने से 10 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए आय बढ़ने के साथ SIP बढ़ाना बेहतर है, जिससे निवेश का बोझ भी नियंत्रित रहता है.

निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लंबी अवधि के निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूरी हो सकती है। प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेने पर आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी आय, जरूरतों और जीवनशैली के अनुसार उपयुक्त निवेश रणनीति तैयार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Bank Closed: आज बैंक खुले हैं या बंद? जानें अगस्त में कब-कब कामकाज रहेगा ठप

Published at : 09 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Mutual Funds Business News SIP Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?
50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?
बिजनेस
UPI पेमेंट पर किसकी जेब से जाता है पैसा? समझिए MDR चार्ज का पूरा खेल
UPI पेमेंट पर किसकी जेब से जाता है पैसा? समझिए MDR चार्ज का पूरा खेल
बिजनेस
मेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका, अदाणी ग्रुप की 'वंदे भारतम्' पहल शुरू
मेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका, अदाणी ग्रुप की 'वंदे भारतम्' पहल शुरू
बिजनेस
गांव में करना चाहते हैं अपना बिजनेस, सरकार से कैसे मिल सकती है मदद?
गांव में करना चाहते हैं अपना बिजनेस, सरकार से कैसे मिल सकती है मदद?
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने को लेकर जेडी वेंस ने दिखाई नरमी तो ईरान ने रख दी ये बड़ी शर्तें
महाराष्ट्र
नासिक में भूकंप के झटके, घरों-दुकानों में कंपन से दहशत
नासिक में भूकंप के झटके, घरों-दुकानों में कंपन से दहशत
बॉलीवुड
Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
ट्रेंडिंग
Foreign Woman Dance Viral Video : विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
विदेशी महिला ने हरियाणवी गाने पर बनाई रील, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
एग्रीकल्चर
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
E20 के बाद बायो-CNG की तैयारी, गोबर से बनेगी क्लीन एनर्जी
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget