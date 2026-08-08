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हिंदी न्यूज़बिजनेसमेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका, अदाणी ग्रुप की 'वंदे भारतम्' पहल शुरू

मेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका, अदाणी ग्रुप की 'वंदे भारतम्' पहल शुरू

Vande Bharatam: अदाणी ग्रुप ने देश भर के युवाओं के लिए 'वंदे भारतम्' योजना शुरू की है. 'वंदे भारतम्' के जरिए गौतम अदाणी छोटे शहरों के इनोवेटर्स को तराशेंगे. जानिए क्या है 'वंदे भारतम्' पहल.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 09:50 PM (IST)
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Adani Group Vande Bharatam: अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की ओर से देश में जमीनी स्तर पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल'वंदे भारतम्' की शुरुआत की गई है. इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत देशभर से मिले 26 हजार से ज्यादा आवेदनों में से पहले दल का चयन कर लिया गया है. अडानी ग्रुप ने बताया है कि 'वंदे भारतम्' पहल को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. 

वंदे भारतम् को भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मोबिलिटी (गतिशीलता), सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण और स्थिरता), प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े विचार शामिल थे.

यह पहल अलग-अलग पृष्ठभूमि के उन सभी इनोवेटर्स को एक मंच पर लाती है, जो देश की मूल समस्याओं का समाधान खोजकर राष्ट्र-निर्माण में योगदान देना चाहते हैं.

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

यह पहल 'प्रतिभा हर जगह मौजूद है, भले ही अवसर न हों' के विचार पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य होनहार इनोवेटर्स को उद्योग के दिग्गजों, शीर्ष मेंटर्स और बेहतर अवसरों से जोड़ना है, ताकि उनके विचारों को एक सफल व्यवसाय में बदला जा सके. 

गौतम अदाणी के इस विचार का मूल उद्देश्य देश से मिली सफलताओं का लाभ समाज को वापस लौटाना और युवाओं के लिए नए रास्ते बनाना है. 'वंदे भारतम्' पहल को लेकर गौतम अडानी ने कहा, ''जब मैं इन इनोवेटर्स को देखता हूं तो मुझे कल के भारत की संभावनाएं दिखाई देती हैं. प्रतिभा की कोई शहरी सीमाएं नहीं होतीं और अवसरों की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पहले दल को याद करेंगे, जिन्होंने ऐसे उद्यम बनाए जिनसे भारत का कायाकल्प हुआ'.

'वंदे भारतम् इमर्सिव वीक' का भी आयोजन

बता दें कि चुने गए प्रतिभागियों के लिए 'वंदे भारतम् इमर्सिव वीक' का आयोजन किया जा रहा है. इसमें...

  • देश के बड़े व्यावसायिक लीडर्स और विशेषज्ञों की ओर से मेंटरशिप सेशन आयोजित होंगे.
  • अगले दौर के मूल्यांकन और व्यावसायिक रणनीतियों पर चर्चा होगी.

गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का समापन 14 अगस्त को 'वंदे भारतम् ग्रैंड फिनाले' के रूप में होगा, जहां सर्वश्रेष्ठ इनोवेटर्स को 'वंदे भारतम् ट्रॉफी' और सम्मान प्रदान किया जाएगा.

'वंदे भारतम्' केवल प्रतियोगिता नहीं, एक राष्ट्रीय मंच है

'वंदे भारतम्' को एक साधारण प्रतियोगिता के बजाय एक स्थायी राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित किया गया है. इसका दूरगामी लक्ष्य मेट्रो शहरों से दूर, देश के छोटे-छोटे हिस्सों में छिपे इनोवेटर्स की पहचान शुरुआती चरण में ही करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है.

Published at : 08 Aug 2026 09:50 PM (IST)
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