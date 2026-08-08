बुकिंग से पहले चेक करें आज कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत, कहीं बढ़ तो नहीं गया रेट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं.

19 किलो वाणिज्यिक सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हुआ है.

नया टैक्स लगने की खबरें निराधार, मंत्री ने स्पष्ट किया.

LPG Rate Today August 8: गैस सिलेंडर की कीमतें अब सभी के लिए चिंता का विषय बन गई हैं. ऐसे में अगर आप आज घरेलू LPG सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आज 8 अगस्त, शनिवार को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ग्राहकों को सिलेंडर उसी कीमत पर मिलेगा जिस पर पहले मिल रहा है.

सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं. अगस्त में कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है. नतीजतन, लाखों घरेलू ग्राहकों को फिलहाल कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा.

कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कम हुई कीमत?

जहां घरेलू सिलेंडर की कीमतें तो नहीं बदली हैं, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को कुछ राहत मिली है. 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की भारी कटौती की गई है. यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर सस्ते हुए हैं. ऐसे में सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर के लिए लेटेस्ट रेट्स चेक करना बहुत जरूरी है. बता दें कि टैक्स में अंतर के कारण अलग-अलग राज्यों में कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं. साथ ही, बुकिंग हमेशा गैस एजेंसियों या ऑफिशियल ऐप्स के जरिए ही करें.

शहरवार LPG की कीमतें

क्या गैस सिलेंडर होगा महंगा?

पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि LPG सिलेंडरों पर नया लेवी (टैक्स) लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 18 रुपये तक महंगे हो सकते हैं. अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की LPG सिलेंडरों पर कोई नया लेवी लगाने की कोई योजना नहीं है. ऐसी मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से निराधार हैं.

पहले रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार पश्चिम एशिया में आए संकट से सबक लेते हुए देश में 3.5 लाख करोड़ (42 बिलियन डॉलर) का एक विशाल इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व बनाने के लिए उपभोक्ताओं पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है.

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