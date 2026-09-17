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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI ट्रांजेक्शन पर डबल मार, 2000 से ऊपर के MDR पर लगेगा 18% GST!

UPI ट्रांजेक्शन पर डबल मार, 2000 से ऊपर के MDR पर लगेगा 18% GST!

15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगेगा और इस MDR पर 18% GST भी लागू हो सकता है. जानिए 5,000 और 75,000 के पेमेंट पर पूरा हिसाब और ग्राहक पर कितना असर पड़ेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 10:20 AM (IST)
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यूपीआई पर MDR लगने के बाद अब खबर आ रही है कि ट्रांजेक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी भी लग सकती है. बता दें कि 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4% एमडीआर लागू हो जाएगा. लेकिन चर्चा तो किसी और बात की ही हो रही है. दरअसल खबर आ रही है कि UPI से 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने पर अब सिर्फ MDR ही नहीं बल्कि MDR पर 18% GST भी लगेगा. 

नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली है. इसके तहत 2000 से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा और इसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपए है. वहीं पेट्रोल, रेलवे, टेलीकॉम और इंश्योरेंस जैसी कुछ कैटेगरी के लिए 5 रुपए का फ्लैट MDR तय किया गया है. 

MDR क्या है?
MDR वो फीस है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट से पेमेंट प्रोसेसिंग और सेटलमेंट के लिए ली जाती है. नए नियम में 2,000 से ऊपर के कुछ UPI मर्चेंट पेमेंट पर यही एमडीआर लागू होगा. इसके बाद इस सर्विस फीस पर 18% GST भी लगने वाला है. यानी यहां दो अलग-अलग चीजें हैं पहले MDR और फिर उस MDR पर GST.

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18% GST पूरे 5000 पर लगेगा?
मान लीजिए आपने किसी मर्चेंट को 5,000 रुपए UPI से दिए है. इस पर 0.4% MDR के हिसाब से 20 रुपए हुए. अब 20 रुपए के MDR पर 18% GST लगेगा तो  यानी मर्चेंट की तरफ से MDR और उस पर GST मिलाकर कुल लागत 23.60 रुपए होगी.

75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर क्या होगा?

नए नियम में 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के P2M UPI पेमेंट पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रखी गई है. अगर किसी ट्रांजेक्शन में 300 रुपए का MDR लगता है तो उस पर 18% GST यानी MDR और GST मिलाकर मर्चेंट के लिए टोटल लागत 354 रुपए तक हो सकती है.

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पेट्रोल पंप पर हिसाब थोड़ा अलग

फ्यूल कैटेगरी को 0.4% MDR से अलग रखा गया है. पेट्रोल-डीजल जैसे फ्यूल पेमेंट में 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का फ्लैट MDR तय किया गया है. हालांकि ग्राहक से अलग से यह रकम वसूलने की बात नहीं है. यह मर्चेंट साइड का चार्ज है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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