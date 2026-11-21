सोने और चांदी में पैसा लगाने वालों के लिए यह साल काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. खासकर चांदी खरीदने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. जनवरी में बने अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद चांदी की कीमतों में करीब 64.2% तक की गिरावट आ चुकी है. वहीं, सोने के दाम भी अपने जनवरी के शिखर से 31.5% नीचे आ गए है.

शुक्रवार को घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव सितंबर 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है. बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को MCX पर सोना 1,22,510 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,49,590 प्रति किलो पर बंद हुई.

आज कहां पहुंची चांदी की कीमत?

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 21 नवंबर को देश के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला. बुलियन वेबसाइट के मुताबिक, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव देशभर में करीब 1,49,590 प्रति किलो रहा. हालांकि, दिल्ली में चांदी सबसे सस्ती, जबकि चेन्नई और कोयंबटूर में सबसे महंगी दर्ज की गई.

बड़े शहरों में चांदी का भाव

शहर 1 किलो चांदी 100 ग्राम चांदी दिल्ली 1,49,060 14,906 मुंबई 1,49,320 14,932 बेंगलुरु 1,49,440 14,944 कोलकाता 1,49,120 14,912 चेन्नई 1,49,750 14,975 हैदराबाद 1,49,560 14,956 अहमदाबाद 1,49,520 14,952 कोयंबटूर 1,49,750 14,975

इन आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में एक किलो चांदी 1,49,060 में मिल रही है, जो कि सबसे कम है. वहीं, चेन्नई और कोयंबटूर में इसका भाव 1,49,750 है. यानी सबसे सस्ते और महंगे भाव के बीच 690 प्रति किलो का अंतर है.

चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों आई?

इस साल जनवरी में चांदी और सोने ने अपने ऊंचे स्तर को छुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक दोनों की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिला है. हालांकि, चांदी में गिरावट सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा रही है. जनवरी के उच्चतम स्तर से चांदी 64.2% और सोना 31.5% नीचे आ चुका है.

दरअसल, इस गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें बताई जा रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश को लेकर बाजार में चिंता बढ़ी है. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका ने निवेशकों का रुख प्रभावित किया है. मजबूत डॉलर के कारण भी सोने और चांदी जैसी धातुओं पर दबाव बढ़ा है.

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