पेट्रोल पंपों की 4 बड़ी मांगें, UPI चार्ज से क्यों परेशान हैं डीलर्स?

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट को लेकर नए नियम लागू होने वाले हैं. इसके तहत 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा. पेट्रोल-डीजल जैसे फ्यूल पेमेंट के लिए यह चार्ज फ्लैट 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन रखा गया है. वैसे ग्राहक से ये पैसा अलग से नहीं लिया जाएगा, बल्कि चार्ज मर्चेंट यानी पेट्रोल पंप को ही देना होगा.

यही बात अब पेट्रोल पंप डीलर्स को परेशान कर रही है. डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल- डीजल की कीमत और उनका कमीशन तय व्यवस्था के तहत होता है. ऐसे में हर 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 5 रुपए का खर्च उनके मार्जिन पर असर डाल सकता है. इसी को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार के सामने चार बड़ी मांगें रखी हैं.

पहली मांग- पेट्रोल पंपों को UPI MDR से पूरी छूट मिले

डीलर्स की सबसे बड़ी मांग है कि पेट्रोल पंपों को UPI MDR के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाए. यानी ग्राहक चाहे 2,500 रुपए का पेट्रोल भरवाए या 10000 रुपए का, UPI से पेमेंट करने पर पेट्रोल पंप से कोई MDR न लिया जाए.

डीलर्स का कहना है कि फ्यूल रिटेलिंग का कारोबार दूसरे कारोबार जैसा नहीं है. यहां बिक्री कीमत मनमाने तरीके से बढ़ाकर डिजिटल पेमेंट का खर्च ग्राहक से वसूलना आसान नहीं है.

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दूसरी मांग- पेट्रोल पंपों को अलग मर्चेंट कैटेगरी माना जाए

डीलर्स चाहते हैं कि पेट्रोल पंपों को UPI सिस्टम में स्पेशल मर्चेंट कैटेगरी में रखा जाए. इसका मतलब यह होगा कि फ्यूल स्टेशन के लिए पेमेंट चार्ज की अलग व्यवस्था बनाई जाए.

सरकार ने फ्यूल जैसे जरूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टर के लिए सामान्य 0.4% MDR की जगह 5 रुपए का फ्लैट चार्ज रखा है. लेकिन डीलर्स का कहना है कि उनके लिए ये भी एक्स्ट्रा लागत है.

तीसरी मांग- MDR जैसा कोई दूसरा चार्ज भी न लिया जाए

डीलर्स ने यह भी मांग की है कि सिर्फ NPCI वाला MDR हटाना काफी नहीं होगा. बैंक, PSP, एक्वायरर या दूसरी पेमेंट कंपनियां किसी दूसरे नाम से MDR-इक्विवेलेंट चार्ज न लें. यानी UPI पेमेंट स्वीकार करने की लागत किसी और फीस या चार्ज के रूप में भी पेट्रोल पंप डीलर्स पर न डाली जाए.

चौथी मांग- पेमेंट की पूरी लागत डीलर्स से न वसूली जाए

डीलर्स की चौथी मांग सीधे डिजिटल पेमेंट की लागत से जुड़ी है. उनका कहना है कि UPI को बढ़ावा देने की व्यवस्था में पेट्रोल पंपों को अपनी जेब से लगातार पेमेंट प्रोसेसिंग का खर्च नहीं उठाना चाहिए.

खासकर तब, जब पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में 2,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान होते हैं. अगर किसी पेट्रोल पंप पर एक दिन में 200 ऐसे UPI पेमेंट होते हैं तो 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 1,000 रुपए रोजाना का खर्च बन जाएगा.

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