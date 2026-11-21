अगर आप YouTube से कमाई करते हैं और आपका बैंक खाता भी उसी कमाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. राजस्थान के जोधपुर में ऑनलाइन कमाई करने वाले एक 19 साल के YouTuber को बैंक की कारवाई के कारण परेशानी झेलनी पड़ी. उसने अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए गूगल पर 1,000 रुपये के तीन ट्रांज़ैक्शन किए थे. इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उसका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज कर दिया था.

बाद में यह मामला जोधपुर के जिला कंज्यूमर कमीशन पहुंचा, जहां बैंक यह साबित नहीं कर पाया कि खाते से हुए लेनदेन गैरकानूनी थे. इसके बाद आयोग ने SBI बैंक को खाता अनफ्रीज करने और कुल 15,000 रुपए देने का आदेश दिया.

क्यों फ्रीज किया गया यूट्यूबर का बैंक अकाउंट?

यह मामला राजस्थान के जोधपुर के नेवरा गांव के रहने वाले अर्जुन का है. उसने अपने YouTube चैनल से होने वाली कमाई प्राप्त करने के लिए SBI की नेवरा रोड शाखा में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया था. आरोप है कि 19 मई 2023 को उसने Google के जरिए 1,000 रुपए के तीन लेनदेन किए थे. बैंक ने इन ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानते हुए बाद में उसका खाता फ्रीज कर दिया. इससे अर्जुन अपने खाते में जमा पैसे नहीं निकाल पा रहा था.

SBI ने क्या दी सफाई?

बैंक का कहना था कि अर्जुन ने छात्र के रूप में खाता खुलवाया था. बैंक के लेनदेन पर नजर रखने वाले सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधि पकड़ी थी. SBI के मुताबिक, उसने अर्जुन से जवाब मांगने के लिए नोटिस भी भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 31 मई 2023 को उनका खाता फ्रीज कर दिया.

कंज्यूमर कमीशन ने SBI को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, जोधपुर ने मामले की सुनवाई में पाया कि SBI यह साबित नहीं कर सका कि लेनदेन गैरकानूनी थे या अर्जुन किसी गलत गतिविधि में शामिल था. बैंक यह भी साबित नहीं कर पाया कि नोटिस की जानकारी उसे सही तरीके से दी गई थी. यही वजह है कि आयोग ने इसे बैंक की सेवा में कमी माना और KYC प्रक्रिया पूरी कर दो महीने के भीतर खाते से रोक हटाने का निर्देश दिया.

SBI को देने होंगे 15,000 रुपए

आयोग ने बैंक को अर्जुन को मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रु[ये देने का आदेश दिया है. इस तरह SBI को कुल 15,000 रुपए मुआवजा के तौर पर देना होगा.

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