डीजल पर 5 रुपए की कटौती, पेट्रोल पर कितनी? सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार ने आज सुबह लोगों को बड़ी राहत दी है. असल में 17 सितंबर को पेट्रोल- डीजल और एटीएफ पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती हुई है. बता दें कि 27 मार्च को पेट्रोल- डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया था, जिसे आज 17 सितंबर को कम किया गया है. विंडफॉल टैक्स किसपर कितना कम हुआ है और क्या इससे पेट्रोल और डीजल पर असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप यहां से डिटेल में जान सकते हैं.

किसपर कितना घटा टैक्स?

विंडफॉल टैक्स में हुई कटौती को देखें तो डीजल निर्यात पर लेवी को 25 रुपए से घटाकर 20 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, पेट्रोल पर निर्यात पर जो शुल्क 1.5 रुपए था, उसे घटाकर मात्र 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है. इतना ही नहीं, एटीएफ पर भी राहत मिली है. एटीएफ पर 19 रुपए से घटाकर 15 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. इस कटौती का सीधा- सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचती हैं.

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विंडफॉल टैक्स क्या है?

विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें अचानक हुई किसी घटना के कारण बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है. जैसे अभी मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल कंपनियों को मुनाफा हुआ तो उनपर विंडफॉल टैक्स लगा था. उसे ही अब घटा दिया गया है.

सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल?

विंडफॉल टैक्स कम होने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा. तो बता दें ऐसा नहीं है. विंडफॉल टैक्स कम होने ता बाजार पर सीधा कोई असर नहीं पड़ता है.

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