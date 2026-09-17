गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसडीजल पर 5 रुपए की कटौती, पेट्रोल पर कितनी? सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स

डीजल पर 5 रुपए की कटौती, पेट्रोल पर कितनी? सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स

Petrol Diesel Price: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी ATF पर विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर कटौती की है. डीजल निर्यात पर लेवी को 25 रुपए से घटाकर 20 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्र सरकार ने आज सुबह लोगों को बड़ी राहत दी है. असल में 17 सितंबर को पेट्रोल- डीजल और एटीएफ पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती हुई है. बता दें कि 27 मार्च को पेट्रोल- डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया था, जिसे आज 17 सितंबर को कम किया गया है. विंडफॉल टैक्स किसपर कितना कम हुआ है और क्या इससे पेट्रोल और डीजल पर असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप यहां से डिटेल में जान सकते हैं. 

किसपर कितना घटा टैक्स?

विंडफॉल टैक्स में हुई कटौती को देखें तो डीजल निर्यात पर लेवी को 25 रुपए से घटाकर 20 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, पेट्रोल पर निर्यात पर जो शुल्क 1.5 रुपए था, उसे घटाकर मात्र 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है. इतना ही नहीं, एटीएफ पर भी राहत मिली है. एटीएफ पर 19 रुपए से घटाकर 15 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. इस कटौती का सीधा- सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचती हैं. 

गुजरात के CM से PM तक: नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी बढ़ी? कितने फीसदी आया उछाल

विंडफॉल टैक्स क्या है?

विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें अचानक हुई किसी घटना के कारण बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है. जैसे अभी मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल कंपनियों को मुनाफा हुआ तो उनपर विंडफॉल टैक्स लगा था. उसे ही अब घटा दिया गया है.  

सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल?
विंडफॉल टैक्स कम होने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा. तो बता दें ऐसा नहीं है. विंडफॉल टैक्स कम होने ता बाजार पर सीधा कोई असर नहीं पड़ता है. 

आज का गैस सिलेंडर रेट: घरेलू और कमर्शियल LPG की कीमत में क्या हुआ बदलाव?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Price Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UPI ट्रांजेक्शन पर डबल मार, 2000 से ऊपर के MDR पर लगेगा 18% GST!
UPI ट्रांजेक्शन पर डबल मार, 2000 से ऊपर के MDR पर लगेगा 18% GST!
बिजनेस
पेट्रोल पंपों की 4 बड़ी मांगें, UPI चार्ज से क्यों परेशान हैं डीलर्स?
पेट्रोल पंपों की 4 बड़ी मांगें, UPI चार्ज से क्यों परेशान हैं डीलर्स?
बिजनेस
पेट्रोल पंपों पर 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगी रोक! CTI ने दी चेतावनी
पेट्रोल पंपों पर 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगी रोक! CTI ने दी चेतावनी
बिजनेस
गुजरात के CM से PM तक: नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी बढ़ी? कितने फीसदी आया उछाल
गुजरात के CM से PM तक: नरेंद्र मोदी की सैलरी कितनी बढ़ी? कितने फीसदी आया उछाल
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
इंडिया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
बॉलीवुड
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
DUSU चुनाव से पहले बवाल! टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget