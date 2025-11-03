हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएआई से निवेश सलाह लेना पड़ सकता है महंगा, ChatGPT की गलती से उड़ सकते हैं आपके पैसे

एआई से निवेश सलाह लेना पड़ सकता है महंगा, ChatGPT की गलती से उड़ सकते हैं आपके पैसे

अगर आप या आपका कोई परिचित चैटजीपीटी से अपनी फाइनेंशियल एडवाइज लेता है तो, यह खबर आपके लिए है. चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना आपको लिए खतरनाक हो सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chatgpt Financial Advice Risk: बदलते डिजिटल दुनिया में नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं. चैटजीपीटी जैसे एआई टूल तो लोगों का नया दोस्त, डॉक्टर, राइटर और फाइनेंशियल ऐडवाइजर भी बन रहा हैं. ईमेल के रिप्लाई से लेकर बच्चों की होमवर्क तब, सब चैटजीपीटी से लिखवाया जा रहा है. इन सारी चीजों तक तो ठीक है पर बहुत से लोग अपने आर्थिक संबंधित मामलों को लेकर भी चैटजीपीटी पर निर्भर हो रहे है.

कई लोगों को लगता है कि, चैटजीपीटी के द्वारा दिए गए सारे जवाब सही होते है. अगर आप या आपका कोई परिचित चैटजीपीटी से अपनी फाइनेंशियल एडवाइज लेता है तो, यह खबर आपके लिए है. चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना आपको लिए खतरनाक हो सकता है. साथ ही आपको इससे आर्थिक हानि होने की भी पूरी संभावनाएं हैं. 

 एआई की सलाह से हो सकता है नुकसान 

यदि आप अपने फाइनेंशियल जानकारी के लिए पूरी तरह से किसी एआई टूल पर निर्भर है तो, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे कई मामले सामने आए है, जिसमें लोगों ने एआई की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपना आर्थिक नुकसान करा बैठे.

चैटजीपीटी जैसे एआई टूल भी निवेश की सलाह मांगने पर कहता है कि, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी जानकारी लेनी चाहिए. चैटजीपीटी में दी गई जानकारी गलत भी हो सकती है. इसलिए निवेश करने से पहले आप वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें. एआई से जानकारी ली जा सकती है पर इसको वेरिफाई करने के लिए किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए. 

एआई से ले सकते हैं जानकारी 

चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप टैक्स बचत, फाइनेंस मैनेजमेंट या निवेश से जुड़ी बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए कर सकते हैं. कई लोग मार्केट की स्थिति और संभावित जोखिमों को समझने के लिए भी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि, एआई प्लेटफॉर्म हमेशा सही जानकारी नहीं देता. कभी- कभी इसके द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक और गलत भी हो सकती है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: सरकारी बैंकों का बड़ा मर्जर प्लान तैयार, क्या सिर्फ 4 ही बैंक रह जाएंगे देश में?

 

Published at : 03 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
Chatgpt Financial Advice Risk Ai Financial Advisor Danger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget