एआई से निवेश सलाह लेना पड़ सकता है महंगा, ChatGPT की गलती से उड़ सकते हैं आपके पैसे

Chatgpt Financial Advice Risk: बदलते डिजिटल दुनिया में नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं. चैटजीपीटी जैसे एआई टूल तो लोगों का नया दोस्त, डॉक्टर, राइटर और फाइनेंशियल ऐडवाइजर भी बन रहा हैं. ईमेल के रिप्लाई से लेकर बच्चों की होमवर्क तब, सब चैटजीपीटी से लिखवाया जा रहा है. इन सारी चीजों तक तो ठीक है पर बहुत से लोग अपने आर्थिक संबंधित मामलों को लेकर भी चैटजीपीटी पर निर्भर हो रहे है.

कई लोगों को लगता है कि, चैटजीपीटी के द्वारा दिए गए सारे जवाब सही होते है. अगर आप या आपका कोई परिचित चैटजीपीटी से अपनी फाइनेंशियल एडवाइज लेता है तो, यह खबर आपके लिए है. चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना आपको लिए खतरनाक हो सकता है. साथ ही आपको इससे आर्थिक हानि होने की भी पूरी संभावनाएं हैं.

एआई की सलाह से हो सकता है नुकसान

यदि आप अपने फाइनेंशियल जानकारी के लिए पूरी तरह से किसी एआई टूल पर निर्भर है तो, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे कई मामले सामने आए है, जिसमें लोगों ने एआई की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपना आर्थिक नुकसान करा बैठे.

चैटजीपीटी जैसे एआई टूल भी निवेश की सलाह मांगने पर कहता है कि, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी जानकारी लेनी चाहिए. चैटजीपीटी में दी गई जानकारी गलत भी हो सकती है. इसलिए निवेश करने से पहले आप वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें. एआई से जानकारी ली जा सकती है पर इसको वेरिफाई करने के लिए किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए.

एआई से ले सकते हैं जानकारी

चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप टैक्स बचत, फाइनेंस मैनेजमेंट या निवेश से जुड़ी बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए कर सकते हैं. कई लोग मार्केट की स्थिति और संभावित जोखिमों को समझने के लिए भी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि, एआई प्लेटफॉर्म हमेशा सही जानकारी नहीं देता. कभी- कभी इसके द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक और गलत भी हो सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

