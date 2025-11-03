हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससरकारी बैंकों का बड़ा मर्जर प्लान तैयार, क्या सिर्फ 4 ही बैंक रह जाएंगे देश में?

सरकारी बैंकों का बड़ा मर्जर प्लान तैयार, क्या सिर्फ 4 ही बैंक रह जाएंगे देश में?

भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की योजना पर काम किया जा रहा हैं. सरकार इसके तहत बैंकों के मेगा मर्जर की तैयारी में लगी हुई है. इसके बाद देश में 4 ही सरकारी बैंक रह जाएंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank Merger News: भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की योजना पर काम किया जा रहा हैं. सरकार इसके तहत बैंकों के मेगा मर्जर की तैयारी में लगी हुई है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, नीति आयोग की सिफारिश पर सरकार छोटे सरकारी बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में विलय कर सकती है. सरकार इस मेगा मर्जर के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विलय का प्लान बना सकती हैं.

जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बैंकों के मर्जर के बाद उन्हें नए बैंकों के संबंधित सारे कागजात बनवाने होंगे. जिससे उनका बैंक में काम बढ़ जाएगा. हालांकि, ऐसी स्थिति में बैंक भी ग्राहकों को सहूलियत देती है और उन्हें परेशानी से बचाने की कोशिश की जाती है. 

किन बैंकों में हो सकता है मर्जर ?

सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों का देश के बड़े सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर सकती है.

मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव को लेकर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन तैयार कर लिया गया है. अब इसे चर्चा के लिए कैबिनेट मीटिंग और पीएम कार्यालय भेजने की तैयारी की जा रही है. अगर, सब सही रहता है और सरकार की मंजूरी मिलती है तो, वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन बैंकों के मेगा मर्जर को पूरा कर लिया जाएगा.

सरकार की क्या है योजना? 

छोटे बैंकों के बढ़ते खर्च और लगातार बढ़ते एनपीए की वजह से बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती हैं कि, बैंकों का विलय किया जाए. जिससे बैंकिंग सिस्टम मजबूत बने और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने को भी तैयार हो सके. सरकार का ऐसा लगता है कि, मर्जर से बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी, उनका बैलेंस शीट मजबूत होगा और कामकाज भी ज्यादा प्रभावी तरीके से हो पाएगा.

इस तरह के कदम पहले भी सरकार की ओर से उठाए गए है. 2017 से 2020 के बीच सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए थे. अगर सरकार की यह मर्जर योजना तय समय पर पूरी हो जाती है तो देश में केवल चार ही सरकारी बैंक बचेंगे. जिनमें  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक रह जाएंगे.  

यह भी पढ़ें: GST कटौती और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उछाल, PMI ने तोड़ा रिकॉर्ड
 

Published at : 03 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Bank Merger News Indian Bank Merger Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget