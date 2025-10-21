त्योहारी सीजन में क्विक कॉमर्स का जबरदस्त जलवा, ऑर्डर के मामले में ई-कॉमर्स को पीछे छोड़ा

दिवाली के मौके पर हर साल लोग जमकर खरीदारी करते हैं. जीएसटी रिफॉर्म की वजह से यह पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि इस साल ऑर्डर में जबदस्त बढ़ोतरी होने वाली है. ऐसे में दिवाली त्योहारी सत्र भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए शानदार रहा. मात्रा के लिहाज से बिक्री में सालाना 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) 23 प्रतिशत बढ़ा. यह जानकारी ई-कॉमर्स क्षेत्र के मंच यूनिकॉमर्स ने दी.

क्विक कॉमर्स का जलवा

कंपनी के अनुसार, इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान क्विक कॉमर्स ऐप्स का रहा, जिनके ऑर्डर की मात्रा में सालाना आधार पर 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद ब्रांड वेबसाइटों ने 33 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की. वहीं, मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म प्रमुख चैनल बने रहे, जिनकी कुल खरीदारी में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी रही और ऑर्डर मात्रा के लिहाज से इनमें आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

ई-कॉमर्स में भी 24 प्रतिशत की उछाल

यूनिकॉमर्स ने बताया कि यह आंकड़े 2024 और 2025 में 25 दिन तक चलने वाले त्योहारी सत्र के दौरान उसके प्रमुख मंच यूनीवेयर (Uniware) के माध्यम से हुए 15 करोड़ से अधिक लेनदेन पर आधारित हैं. कंपनी ने कहा, “2025 का दिवाली त्योहारी सत्र भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए बेहद सफल रहा, जहां ऑर्डर मात्रा में 24 प्रतिशत और सकल व्यापारिक मूल्य में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.”

शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणियों में रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं (FMCG), गृह सज्जा और फर्नीचर, सौंदर्य और देखभाल उत्पाद, तथा स्वास्थ्य और फार्मा शामिल रहे. यूनिकॉमर्स के अनुसार, कुल ऑर्डर में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों का योगदान लगभग 55 प्रतिशत रहा.

ये भी पढ़ें: मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में जोरदार खरीदारी, बजाज फिनसर्व समेत उछले इन कंपनियों के शेयर