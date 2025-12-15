हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिजनेस'Dhurandhar' की जबरदस्त कमाई से चमके PVR inox के शेयर, खूब नोट छाप रहे निवेशक

'Dhurandhar' की जबरदस्त कमाई से चमके PVR inox के शेयर, खूब नोट छाप रहे निवेशक

PVR Inox share: आदित्य धर की बनाई स्पाई थ्रिलर फिल्म Dhurandhar की ताबड़तोड़ कमाई PVR Inox Ltd. के निवेशकों की जेबें भर रही हैं क्योंकि आज इसके शेयरों में 8 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 15 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

PVR Inox share: PVR Inox Ltd.के शेयरों में आज 15 दिसंबर, सोमवार को कारोबार के दौरान गजब की तेजी दिख रही है. इसके पीछे वजह करीब 10 दिन पहले रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म  धुरंधर (Dhurandhar) की ताबड़तोड़ कमाई है. सात दिनों तक लगातार गिरावट के बाद आज इसके शेयरों ने बढ़त हासिल की है.

PVR Inox में दिखाई जा रही यह फिल्म न केवल अपने मेकर्स की जेबें भर रही हैं, बल्कि यह अपने निवेशकों को भी मालामाल बना रहा है. लगातार सात दिनों तक PVR Inox के शेयरों में 7 परसेंट तक की गिरावट देखी गई, लेकिन आज इसके शेयर करीब 8 परसेंट तक उछल पड़े हैं. इससे इसके निवेशकों को खूब फायदा पहुंचा है. 

 351 करोड़ के पार पहुंची फिल्म की कमाई 

'धुरंधर' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में पहले ही 75 करोड़ कमा लिए थे और दूसरे वीकेंड में अनुमानित 112 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 351 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है और इसका सीक्वल मार्च 2026 में रिलीज होने के लिए पहले ही कन्फर्म हो चुका है. आज फिल्म का 11वां दिन है.

PVR Inox Ltd ने हैदराबाद के साइबराबाद में इनऑर्बिट मॉल में पांच नई स्क्रीन ओपन की है और इसी के साथ यह हॉल अब 11-स्क्रीन वाले सुपरप्लेक्स में बदल गया है. इस सुपरplex में तीन प्रीमियम फॉर्मेट हैं - लक्स, PXL और 4DX. मेनस्ट्रीम स्क्रीन के साथ मिलकर ये 11-स्क्रीन का सेटअप बनाते हैं.

क्या है PXL की खासियत? 

तेलंगाना में पहली बार पेश किए गए PXL में 55 फुट चौड़ी स्क्रीन, RGB लेजर प्रोजेक्शन, डॉल्बी एटमॉस साउंड और रिक्लाइनर सीटिंग है. वहीं, शहर में इसके तीसरे 4डीएक्स स्क्रीन पर मोशन सीट के साथ-साथ हवा, कोहरे, खुशबू, पानी और बर्फ जैसे इफेक्ट्स भी देती है. इससे किसी फिल्म को देखने का अनुभव और बेहतर हो जाता है. इसी लॉन्च के साथ ही PVR Inox के पास भारत और श्रीलंका के 111 शहरों में 335 प्रॉपर्टीज में 1772 स्क्रीन्स हैं और इसका मल्टीप्लेक्स नेटवर्क सबसे बड़ा है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

खिल गए चेहरे जब 1062 का शेयर 1470 रुपये पर हुआ लिस्ट, IPO में पैसा लगाने वाले हुए मालामाल

Published at : 15 Dec 2025 03:00 PM (IST)
टॉप रील्स
