आज धनतेरस के दिन कितना है सोने-चांदी का भाव? खरीदारी से पहले जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Dhanteras Gold Price Today: देश में पिछले हफ्ते सोने की कीमत में आई तेजी अब रूकने का नाम ही नहीं ले रही है. शुक्रवार, 17 अक्टूबर को सोना फिर से अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया. । इस बीच, चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट देखी गई. चूंकि आज शनिवार, 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार है इसलिए सभी की निगाहें सोने की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर टिकी रहेंगी.

क्यों बढ़ रही हैं सोने की कीमतें?

भारत सहित दुनिया भर में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को लेकर निवेशकों की बढ़ती चिंताओं का नतीजा है. ऊपर से त्योहारी सीजन की खरीदारी भी घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी में अपना योगदान दे रही है.

अभी कितना चल रहा है रेट?

धनतेरस से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी उछाल आया. भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,21,700 रुपये हो गई. 18 कैरेट सोने की कीमत 2,500 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 99,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. भू-राजनीतिक अनिश्चितता और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच 2025 की शुरुआत से सोने की कीमतों में अब तक लगभग 65 परसेंट का उछाल आया है. अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती से भी इस तेजी को और बल मिलने की संभावना है.

चांदी की कितनी है कीमत?

भारत में चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट देखी गई. कीमतें 18,500 रुपये प्रति ग्राम और 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहीं. भारत में सोने और चांदी की कीमतें पिछले छह महीनों में अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरी छमाही में इनकी कीमत में कुछ गिरावट आ सकती है. हालांकि, सितंबर के बाद से कीमतों में काफी तेजी आई है.

आज कितनी है सोने-चांदी की कीमत?

आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,278 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट की कीमत 2,171 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 गोल्ड भी कहा जाता है) की कीमत 9,959 रुपये प्रति ग्राम है. यानी कि आज 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने की कीमत 1,32,780 रुपये है. 22 कैरेट सोने की कीमत 1,21,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट की कीमत 99,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

भारत में आज चांदी की कीमत 184.90 रुपये प्रति ग्राम और 1,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. भारत में चांदी की कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमतों से तय होती है, जो किसी भी दिशा में बदलती रहती हैं. इसके अलावा, यह डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी निर्भर करती है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी और महंगी हो जाएगी.

शहरों में आज का ताजा भाव

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,278 रुपये प्रति ग्राम है. इन शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव 12,171 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से है. वहीं, राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 13,293 रुपये प्रति ग्राम है और 22 कैरेट सोने की कीमत 12,186 रुपये प्रति ग्राम है. चेन्नई में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 13,310 रुपये और 12,201 रुपये प्रति ग्राम है. वडोदरा और अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 13,283 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 12,176 रुपये प्रति ग्राम है.

