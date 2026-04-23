Delhi Utensil Market: ईरान- यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से जहां एक तरफ कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो वहीं कई ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ भी गई है. जैसे इंडक्शन, इसके साथ ही इंडक्शन के बर्तन भी. इंडक्शन के साथ ही इसके बर्तनों की डिमांड भी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग सस्ते और अपने बजट में आने वाले बाजारों को खोज रहे हैं. तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. हम आपको बताते हैं कि यहां पर आप सस्ते और अच्छे बर्थन कहां से खरीद सकते हैं.

दिल्ली का सबसे सस्ता बर्तन बाजार

एशिया का सबसे बड़ा बर्तनों का बाजार दिल्ली में है. यदि आप भी इस बाजर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. दिल्ली के सदर बाजार स्थित 'डिप्टी गंज मार्केट' में बर्तनों का भंडार आपको मिल जाएगा. इस बाजार में आपको हर तरह के बर्तन मिलेंगे, चाहे वो इंडक्शन के हों, गैस पर खाना बनाने वाले हों, चूल्हे के लिए हो. इसी के साथ तांबा, पीतल, एल्युमीनियम जैसी धातु के भी सारे बर्तन आपको यहां मिल जाएंगे वो भी बजट में.

रस्ते माल सस्ते में

इस बाजार में 2 रुपये से बर्तनों की कीमत शुरू होती है. ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आप थोक के भाव में बर्तन ले जा सकते हैं. यहां पर 2 रुपये के गिलास, कटोरी, चम्मच मिल जाते हैं. तो वहीं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये में थाली, भगोनी, लोटा, पतीला आदि को खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं इस बाजार में आपको इडली का सांचा, बाटी का ओवन, बर्तनों का स्टैंड सबकुछ किफायती दामों में मिल सकता है.

किलो के भाव में भी खरीद सकते हैं

इस बाजार में आने के बाद आपको ये बर्तनों की जन्नत की तरह से महसूस होगा. अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप इस मार्केट से किलो के भाव में बर्तन खरीद सकते हैं. यहां तक कि आपको कुछ स्पेशल तरह के एस्थैटिक बर्तन खरीदना हैं तो वो भी आप इस बाजार से खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप यहां से शादी- ब्याह के बर्तन ले सकते हैं और महज 10 रुपये में उन पर नाम भी लिखवा सकते हैं. अगर आपने अब तक ये डिप्टी गंज मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप यहां जल्दी जाएं और ढेर सारे बर्तन ले आएं.