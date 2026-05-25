Goldman Sachs JSW Cement Partnership: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली. निफ्टी 50 इंडेक्स के करीब 1.03% बढ़कर 23,963.45 पर पहुंच गया. इस दौरान सीमेंट सेक्टर के शेयरों में खास हलचल रही. इसी बीच, JSW Cement का शेयर 1.37% गिरकर 136.10 रुपये पर आ गया, जबकि इससे पहले लगातार दो ट्रेडिंग सेशनों में इसमें करीब 18% की तेज बढ़त देखने को मिली थी. शेयर दिन के दौरान लगभग 136 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचा. इसका 52-सप्ताह का सबसे ऊंचा लेवल 162.15 रुपये रहा है, जबकि सबसे निचला स्तर 106.65 रुपये था.

बड़ी डील्स में क्या हुआ?

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एपी एशिया अपॉर्च्युनिस्टिक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनएसई पर बड़ी डील के जरिए कंपनी के करीब 4.28 करोड़ शेयर 124 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे. ये कंपनी की लगभग 3.14% हिस्सेदारी के बराबर है.

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बड़े निवेशकों ने खरीदे शेयर

कई बड़े संस्थागत निवेशकों ने कुछ कंपनियों के शेयर्स भी खरीदे हैं. इनमें गोल्डमैन सैश कंपनी ने करीब 22.25 लाख शेयर खरीदे. एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 67 लाख शेयर खरीदे. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फंड ने लगभग 1.19 करोड़ शेयर खरीदे. व्हाइटओक कैपिटल, एडलवाइस म्यूचुअल फंड और अन्य फंड्स ने भी हिस्सेदारी खरीदी. इससे पता चलता है कि बड़े निवेशकों की कंपनी में दिलचस्पी बनी हुई है.

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

मार्च 2026 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, प्रमोटर्स ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड में 72.04 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने Q4FY26 के दौरान 2.93 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी, जो पिछले तिमाही में 3.03 प्रतिशत थी. घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने पिछले तिमाही में 8.09 प्रतिशत से हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.74 प्रतिशत कर दी, जबकि सार्वजनिक शेयरधारिता 14.67 प्रतिशत पर स्थिर रही.

घरेलू निवेशकों की बढ़ी हिस्सेदारी

घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने पिछले तिमाही में 8.09 प्रतिशत से हिस्सेदारी बढ़ाकर 8.74 प्रतिशत कर दी, जबकि सार्वजनिक शेयरधारिता 14.67 प्रतिशत पर स्थिर रही.

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JSW के बारे में

JSW Cement, JSW Group का हिस्सा है. कंपनी सीमेंट बनाने का काम करती है और पर्यावरण के अनुकूल व कम कार्बन उत्सर्जन वाले सीमेंट उत्पादन पर ध्यान देती है. कंपनी भारत के कई राज्यों में अपने प्लांट चला रही है और लगातार उत्पादन क्षमता व वितरण नेटवर्क बढ़ा रही है.