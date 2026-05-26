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हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद महंगी हुई CNG, 11 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, जानें दिल्ली में कितनी हुई कीमत

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद महंगी हुई CNG, 11 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, जानें दिल्ली में कितनी हुई कीमत

CNG Price Hike 26 May 2026: आज एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं. अब दिल्ली समेत अन्य शहरों में आपको एक किलो सीएनजी के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे, ये आप यहां से जान सकते हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 26 May 2026 07:17 AM (IST)
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CNG Price Hike 26 May 2026: महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है. एक तरफ जहां हर कोई पेट्रोल- डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है वहीं सीएनजी भी आम आदमी की जेब खाली कर रहा है. बता दें एक बार फिर सीएनजी का दाम बढ़ गए हैं. आज दिल्ली में सीएनजी 2 रुपये प्रति किलो महंगा हो गया. कल तक CNG का रेट 81.09 था, वहीं अब 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 83.09 प्रति किलो के रेट पर सीएनजी मिलेगा. 

शहर अनुसार जानें सीएनजी के दाम 26 मई 2026- 

 

  • दिल्ली (Delhi): ₹83.09 प्रति किलो
  • नोएडा (Noida): ₹91.70 प्रति किलो
  • गुड़गांव (गुरुग्राम) (Gurugram): ₹84.12 प्रति किलो
  • गाजियाबाद (Ghaziabad): ₹102.90 प्रति किलो
  • फरीदाबाद (Faridabad): ₹90.30 प्रति किलो
  • मुंबई (Mumbai): ₹81.00 प्रति किलो
  • कोलकाता (Kolkata): ₹93.50 प्रति किलो
  • चेन्नई (Chennai): ₹91.50 प्रति किलो
  • बेंगलुरु (Bangalore): ₹90.00 प्रति किलो
  • हैदराबाद (Hyderabad): ₹97.00 प्रति किलो
  • अहमदाबाद (Ahmedabad): ₹82.25 प्रति किलो
  • पुणे (Pune): ₹92.50 प्रति किलो
  • सोनीपत (Sonipat): ₹86.60 प्रति किलो
  • करनाल (Karnal): ₹85.43 प्रति किलो
  • लखनऊ (Lucknow): ₹95.75 प्रति किलो
  • आगरा (Agra): ₹95.75 प्रति किलो
  • मेरठ (Meerut): ₹86.05 प्रति किलो
  • पटना (Patna): ₹87.90 प्रति किलो
  • इन्दौर (Indore): ₹93.55 प्रति किलो
  • जयपुर (Jaipur): ₹90.91 प्रति किलो
  • सूरत (Surat): ₹82.95 प्रति किलो

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11 दिन में चौथी बार बढ़ें सीएनजी के दाम- 

आज 26 मई को 2 रुपये की बढ़ोतरी से पहले भी 23 मई, शनिवार के दिन सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो बढ़े थे. पहले CNG का रेट 80.09 पैसे था जो अब बढ़कर 81.09 पैसे हो गया था. बता दें कि मई में अबतक चार बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं. 

मुंबई में नहीं बदले दाम?

मुंबई में सीएनजी की कीमतों में अब तक कोई बदलाव नहीं है. पिछले महीने 50 पैसे कीमत बढ़ी थी और तब से इसका रेट ₹81 ही है. 

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Published at : 26 May 2026 06:55 AM (IST)
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