क्या दिल्ली में आज भी बंद हैं शराब के ठेके?

दिल्ली में शराब खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है. राजधानी में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया था. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या आज रविवार, 11 अक्टूबर को भी शराब के ठेके बंद रहेंगे या फिर दुकानें खुलेंगी?

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पहले शराब की दुकानों को दो दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया था. ये फैसला दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर लिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स में ये आदेश 9 और 10 अक्टूबर के लिए ही बताया गया है. 11 अक्टूबर के लिए बंदी बढ़ाने का नया आधिकारिक आदेश फिलहाल सामने नहीं आया है. इसलिए दुकान जाने से पहले स्थिति को कंफर्म करना सही होगा.

शराब के ठेके क्यों बंद थे?

दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर समेत राजधानी के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग थी. इन प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका जताई गई थी. इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर शराब की दुकानें बंद रखने का सुझाव दिया था.

इसके बाद आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में रिटेल शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया. अधिकारियों के मुताबिक, इसका मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना था.

क्या बार और रेस्टोरेंट भी बंद थे?

शराब की खुदरा दुकानों को बंद रखने का आदेश सभी जगह शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने जैसा नहीं था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैध लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट, बार और क्लब खुले रह सकते थे और वहां नियमों के तहत शराब परोसी जा सकती थी. यानी ठेके से शराब खरीदने और लाइसेंस वाले बार या रेस्टोरेंट में शराब परोसने के नियम अलग थे.

आज शराब खरीदने जाने से पहले क्या करें?

11 अक्टूबर के लिए बंदी बढ़ाने का कोई नया आधिकारिक आदेश नहीं आया है. हालांकि, राजधानी में आज भी विरोध प्रदर्शन की गतिविधियां जारी रहने की खबरें हैं. ऐसे में दुकान जाने से पहले आसपास ठेके या दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ताजा सूचना जांच लें.

9 और 10 अक्टूबर के लिए जारी आदेश को अपने आप 11 अक्टूबर पर लागू नहीं माना जा सकता है. आज शराब की दुकानें खुली हैं या नहीं, ये नए सरकारी आदेश या दुकान से ही पता चलने वाला है.

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