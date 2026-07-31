#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1601 करोड़ की बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे CM फडणवीस, ऐसे बचेगा करोड़ों का किराया

1601 करोड़ की बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे CM फडणवीस, ऐसे बचेगा करोड़ों का किराया

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय को एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट करेगी. इससे सरकारी कामकाज तेज होगा और हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 31 Jul 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra CM Office: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस को मुंबई के नरीमन पॉइंट लोकेटेड एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है. इतना ही नहीं सरकार के बाकी मंत्रालय भी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे. सरकार का मानना है कि इससे मैनेजमेंट का काम बेहतर होगा और हर साल करोड़ों रुपये के किराये की बचत भी होगी. 

1601 करोड़ में खरीदी गई एयर इंडिया बिल्डिंग 

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने 23 मंजिला एयर इंडिया बिल्डिंग को 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा था. ये इमारत सरकारी जमीन पर लोकेटेड है और अब इसे राज्य का नया मेन ऑफिस बनाने की प्लान है.  सरकार चाहती है कि मंत्रालय के बाहर अलग-अलग जगहों पर चल रहे सरकारी ऑफिस को एक ही बिल्डिंग में लाया जाए, ताकि काम आसान हो सके. 

सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं, बल्कि वो सब सरकारी डिपार्ट्मन्ट भी एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाएंगे, जो फिलहाल किराये के ऑफिस से काम कर रहे हैं इससे सरकार को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये के किराये की बचत होने का अंदाजा है.  अभी मंत्रालय के आसपास जगह की कमी होने की वजह से कई डिपार्ट्मन्ट अलग-अलग बिल्डिंग में चल रहे हैं, जिस पर सरकार का बड़ा खर्च होता है. 

यह भी पढ़ें: गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीद रहे लोग, 15% गिरी खरीदारी, कारण क्या-क्या हैं?

एक ही जगह होंगे सभी सरकारी डिपार्ट्मन्ट, काम होगा तेज

सरकार का कहना है कि सभी डिपार्ट्मन्ट एक ही कैम्पस में आने से फाइलों को सॉल्व जल्दी और आसानी से किया जा सकेगा. और डिपार्ट्मन्ट के बीच बेहतर कनेक्शन भी बनेगा इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि उन्हें अलग-अलग सरकारी ऑफिस के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे.  साथ ही ऑफिसियल फैसले लेने की प्रोसेस भी पहले से ज्यादा तेज हो सकती है. 

लेकिन ऑफिसर के शिफ्ट होने से पहले एयर इंडिया बिल्डिंग में जरूरी मरम्मत और कई लेटेस्ट फीचर्स भी जोड़ी जाएंगी.इसके बाद एक एक कर के मुख्यमंत्री कार्यालय और दूसरे देपार्टमेंट्स को यहां शिफ्ट किया जाएगा. सरकार को लगता है कि 1,601 करोड़ रुपये की ये खरीदारी आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे एक तरफ किराये का बड़ा खर्च बचेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कामकाज भी पहले से ज्यादा सिस्टमैटिक और तेजी से होगा.

यह भी पढ़ें: महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में बहार, 78000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी में भी तेजी

Published at : 31 Jul 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Maharashtra Government Air India Building MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
1601 करोड़ की बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे CM फडणवीस, ऐसे बचेगा करोड़ों का किराया
1601 करोड़ की बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे CM फडणवीस, ऐसे बचेगा करोड़ों का किराया
बिजनेस
FMCG: अब मच्छरों को मारना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए दाम इन घरेलू प्रोडक्ट्स के दाम
अब मच्छरों को मारना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए दाम इन घरेलू प्रोडक्ट्स के दाम
बिजनेस
Indias Fiscal Deficit: कहां खर्च हो रहा देश का पैसा? अप्रैल से जून में 13.6 लाख करोड़ पहुंचा राजकोषीय घाटा
कहां खर्च हो रहा देश का पैसा? अप्रैल से जून में 13.6 लाख करोड़ पहुंचा राजकोषीय घाटा
बिजनेस
15 सालों से क्यों अटका रहा प्लास्टिक नोट लाने का प्लान? 10-20 के नोट पर ट्रायल शुरू
15 सालों से क्यों अटका रहा प्लास्टिक नोट लाने का प्लान? 10-20 के नोट पर ट्रायल शुरू
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget