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हिंदी न्यूज़बिजनेसFMCG: अब मच्छरों को मारना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए दाम इन घरेलू प्रोडक्ट्स के दाम

FMCG: अब मच्छरों को मारना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए दाम इन घरेलू प्रोडक्ट्स के दाम

Godrej Products: मानसून के सीजन में मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, ऐसे में मच्छर भगाने के प्रोडक्ट्स के दाम ही अगर बढ़ जाएं तो जनता पर क्या असर होगा? हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है, आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 31 Jul 2026 09:30 PM (IST)
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Godrej Products Price Hike: मानसून के सीजन में मच्छरों और छोटे कीड़ों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में इस समय में मच्छर और कीट भगाने के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बाजार में काफी बढ़ जाती है. लेकिन ऐसे ही समय में जब इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाए, तो ये जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है, जब गोदरेज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड के बीच कीमतों में इजाफा कर दिया है.

गोदरेज ने बढ़ाए प्रोडक्ट्स के दाम
दरअसल हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) ने जुलाई में अपने कई घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी है. इनमें गुडनाइट हिट और सिंथॉल साबुन जैसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स शामिल हैं. कंपनी ने ये फैसला बढ़ती लागत के दबाव के बीच लिया है.

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इन प्रोडक्ट्स की बढ़ीं इतनी कीमतें

  • गुड नाइट लिक्विड 45ml की कीमत 5.9% बढ़ी है, जो अब 85 रुपये से 90 रुपये हो गई.
  • गुड नाइट लिक्विड 60ml की कीमत जून में 4.5% बढ़ाई थी, जिसको 110 रुपये से 115 रुपये किया गया.
  • काला हिट 650ml की कीमत 12.9% बढ़ी है, जो अब 310 रुपये से 350 रुपये हो गई.
  • लाल हिट 200ml की कीमत 13.6% बढ़ी है, जो अब 110 रुपये से 125 रुपये कर दी गई है.
  • काला हिट 200ml की कीमत 13.6% बढ़ी है,जो अब 110 रुपये से 125 रुपये गो गई.
  • सिंथॉल साबुन (75gx4) की कीमत 10.5% बढ़ी है, जो अब 95 रुपये से 105 रुपये हो गई है.
  • सिंथॉल साबुन की अप्रैल में कीमत 100 रुपये की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 95 रुपये कर दिया गया था.

क्यों बढ़ाई गईं कीमतें?
इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत है. पाम ऑइल से जुड़े उत्पाद, कच्चा तेल से जुड़े केमिकल और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है. ऐसे में FMCG कंपनियां चुनिंदा प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं.

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क्या बोली कंपनी?
कंपनी ने पहले बताया था कि कच्चे तेल और पाम ऑइल की बढ़ती कीमतों से उसकी लागत 6-9% तक बढ़ सकती है. इस असर को कम करने के लिए कंपनी कीमतें बढ़ाने के साथ लागत घटाने और विज्ञापन खर्च को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर भी काम कर रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 31 Jul 2026 09:30 PM (IST)
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Monsoon Season Inflation News Godrej Products
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