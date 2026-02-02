हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजट 2026 के बाद डिफेंस के शेयर हो सकते हैं रॉकेट! जानें क्यों गोल्डमैन सैक्स ने जताया भरोसा

बजट 2026 के बाद डिफेंस के शेयर हो सकते हैं रॉकेट! जानें क्यों गोल्डमैन सैक्स ने जताया भरोसा

यूनियन बजट 2026 में अलग-अलग सेक्टरों के लिए बड़े स्तर पर फंड का ऐलान किया गया हैं. जिसमें डिफेंस सेक्टर को खास प्राथमिकता मिली है. बजट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Defence Stocks after Budget 2026: केंद सरकार की ओर से यूनियन बजट 2026 में अलग-अलग सेक्टरों के लिए बड़े स्तर पर फंड का ऐलान किया गया हैं. जिसमें डिफेंस सेक्टर को खास प्राथमिकता मिली है. बजट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है. जिसमें बताया गया है कि रक्षा क्षेत्र को इस बजट में मिला आवंटन बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा है.

जिससे देश की डिफेंस कंपनियों के कारोबार को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में निवेशकों की नजर अब उन डिफेंस शेयरों पर टिकी है, जिनमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेयरों के बारे में....

डिफेंस शेयरों पर रहेगी नजर

गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर के लिए किए गए आवंटन से कई भारतीय कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. सोलर इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न्स और पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अब बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जहाज और विमान के साथ-साथ रक्षा उपकरणों और सिस्टम पर भी ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है. जिससे इन कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है.

गोल्डमैन सैक्स ने एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की बात कही है. बढ़े हुए रक्षा खर्च के चलते इन कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले छोटे पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और तकनीकी उपकरणों की मांग बढ़ सकती है. जिसका सीधा फायदा शेयरों में तेजी के रूप में देखा जा सकता है.

डिफेंस बजट में बड़ी बढ़ोतरी

केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में इजाफा करने की घोषणा की हैं. इस बार डिफेंस के लिए कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आंकड़ों की बात करें तो, पिछले वित्त वर्ष के बजट में यह राशि 6.81 लाख करोड़ रुपये थी. यानी की पिछले साल की तुलना में इस साल के डिफेंस बजट में 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सरकार के इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों ने की बिकवाली; दो दिन में 1300 करोड़ निकाले, जानिए इसकी वजह

Published at : 02 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Goldman Sachs Report Defence Stocks After Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget