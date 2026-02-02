शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों ने की बिकवाली; दो दिन में 1300 करोड़ निकाले, जानिए इसकी वजह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में घरेलू निवेशकों ने की बिकवाली; दो दिन में 1300 करोड़ निकाले, जानिए इसकी वजह

भारतीय शेयर बाजार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (DII) की हालिया बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. रविवार को बजट वाले दिन घरेलू निवेशकों ने करीब 683 करोड़ रुपये के शेयर बेचे...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 11:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

DII Selling in Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (DII) की हालिया बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. रविवार को बजट वाले दिन घरेलू निवेशकों ने करीब 683 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. साथ ही इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी 601 करोड़ रुपये बाजार से निकाले थे.

इस तरह सिर्फ दो दिनों में कुल बिक्री लगभग 1,300 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. हालांकि, पिछले साल घरेलू संस्थागत निवेशकों ने रिकॉर्ड 8 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की थी. जिससे लंबे समय तक विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली को संभालने में मदद मिली थी. लेकिन अब उनकी ओर से लगातार हो रही बिक्री बाजार में निवेशकों की बेचैनी बढ़ा रही है और बिकवाली के ट्रेंड पर सबकी नजरें टिक गई हैं....

DII की बिकवाली ने बढ़ाई चिंता

पिछले दो कारोबारी दिनों में हुई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की बिकवाली को काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि 27 जून 2025 के बाद यह पहली बार हुआ है जब वे दो ट्रेडिंग सेशनों में लगातार नेट सेलर बने हैं. वहीं दूसरी ओर, विदेशी निवेशकों ने बीते दो कारोबारी दिनों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं.

एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि, पिछले तीन महीनों में DII ने औसतन रोजाना करीब 3,800 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं. ऐसे में हाल में हुई बिक्री निवेशकों के लिए हैरान करने वाली बात बन गई है और बाजार में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है.

बिकवाली के पीछे की वजह

बजट वाले दिन बाजार पर दबाव बढ़ने की एक बड़ी वजह सरकार का इक्विटी डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव माना जा रहा है. इस घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक कमजोर हुआ और बाजार का माहौल सतर्क हो गया. 

बजट में इक्विटी फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जिससे बाजार अस्थिर हो गया और इसी वजह से निवेशकों ने फिलहाल सतर्क रुख अपनाते हुए बिकवाली को तरजीह दी.

Published at : 02 Feb 2026 11:51 AM (IST)
