पूरे 42 परसेंट तक रिटर्न देने का दम रखते हैं ये धुआंधार स्टॉक्स, देखें ब्रोकरेज की दी गई लिस्ट
Stocks to buy: तेल की बढ़ती कीमत, युद्ध की स्थिति और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक घबराए हुए हैं. इसी बीच, ब्रोकरेज ने कुछ ऐसे स्टॉक्स सुझाए हैं, जिनमें 42 परसेंट तक दमदार रिटर्न देने का दम है.
Stocks to buy: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रोकरेज फर्म UBS (Union Bank of Switzerland)ने कुछ ऐसे स्टॉक्स सुझाए हैं, जिनमें आने वाले समय में 42 परसेंट तक दमदार रिटर्न देने का दम है. तेल की कीमतों में आए उछाल से निवेशकों को मिले झटके से निकालने में ये स्टॉक्स मददगार साबित हो सकते हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट:-
Reliance Industries
1780 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसमें मौजूदा स्तर से 26 परसेंट तक की बढ़ोतरी की गुंजाइश है. कंपनी की कच्चे तेल की सोर्सिंग का कुछ हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है. हालांकि, ब्रोकरेज को नजदीकी भविष्य में सप्लाई के वैकल्पिक स्त्रोतों से इस जोखिम को कम कर लिए जाने की उम्मीद है. कंपनी की कमाई का लगभग 35 परसेंट हिस्सा 'ऑयल-टू-केमिकल्स' (O2C) बिजनेस से जुड़ा है, जहां रिलायंस को मजबूत 'प्रोडक्ट क्रैक्स' (कीमतों में अंतर) से फायदा मिल सकता है.
ICICI Bank
ICICI Bank के शेयरों को ब्रोकरेज ने 1630 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह प्राइवेट सेक्टर में मजबूत लोन ग्रोथ और कम NPA की वजह से है.
Bharti Airtel
देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को ब्रोकरेज ने 2400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके अभी के मार्केट लेवल से 31 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इसकी वजह प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) में बढ़ोतरी और 5G का विस्तार है.
NTPC
ब्रोकरेज ने NTPC को 450 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो इसके अभी के प्राइस रेंज से 8 परसेंट ज्यादा है. रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश को इसके ग्रोथ का कारण माना जा रहा है.
Adani Ports
UBS ने अडानी पोर्ट्स के शेयर को 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह इसके मौजूदा स्तर से 31 परसेंटतक की बढ़त को दर्शाता है. इसके लिए लॉजिटिक्स में इसका दबदबा और बंदरगाहों से होने वाली मजबूत कमाई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.
Apollo Hospitals
ब्रोकरेज का अनुमान है कि 8750 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस को देखते हुए इसमें 15 परसेंट की बढ़त आ सकती है. ब्रोकरेज हॉस्पिटल सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है क्योंकि इसके बुनियादी कारण अभी भी मौजूद हैं- बढ़ती उम्र वाली आबादी, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी, हेल्थकेयर इंश्योरेंस कवरेज का विस्तार और बढ़ती इनकम. प्राइवेट हॉस्पिटल इस ट्रेंड से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में से हैं. ब्रोकरेज ने आगे कहा कि जिन कंपनियों को हम कवर करते हैं, उनमें हमें Apollo Hospitals पसंद है.
Sun Pharma
2000 रुपये टारगेट प्राइस के साथ UBS ने अपनी लिस्ट में सन फार्मा को भी जगह दी है. यह इसके मौजूदा रेंज से 11.1 परसेंट ज्यादा है. दरअसल, फार्मा कंपनियों के लिए घरेलू कारोबार का नजरिया स्थिर बना हुआ है. लॉजिस्टिक्स की ज्यादा लगात के चलते एक्सपोर्ट के प्रदर्शन पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि, ज्यादातर कंपनियाें के पास अभी लगभग 2-3 महीने का चैनल इन्वेंट्री मौजूद है, जिससे उन्हें आने वाले समय में एक्सपोर्ट की माँग को पूरा करते रहने में मदद मिलेगी.
SBI Life Insurance
2410 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ ब्रोकरेज का अनुमान है कि मौजूदा मार्केट लेवल से इसमें 30.5 परसेंट की बढ़त होगी. UBS के हिसाब से कंपनी भारत के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनी हुई है, जिसे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन ताकत और एम्बेडेड वैल्यू (EV) ग्रोथ के लगातार ट्रैक रिकॉर्ड का सपोर्ट मिला है. ब्रोकरेज की इन्वेस्टमेंट थीसिस FY25-28 में EV में 18 परसेंट का CAGR देने की इसकी क्षमता पर केंद्रित है, जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट (APE) ग्रोथ में रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गहरे रिश्ते और काफी हद तक स्टेबल मार्जिन से प्रेरित है। (डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये द इकोनॉमिक टाइम्स के विचार नहीं हैं)
Hindalco
1210 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ब्रोकरेज का मानना है कि यह स्टॉक मौजूदा स्तरों से लगभग 40 परसेंट तक चढ़ सकता है. एल्युमीनियम इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जिसे 45mt की कैपेसिटी कैप और मुख्य भूमि चीन से लगातार बनी हुई मांग का समर्थन प्राप्त है. सप्लाई की तंगी और मध्य-पूर्व में लंबे समय से चल रहे तनाव को देखते हुए—जहां से दुनिया के कुल एल्युमीनियम उत्पादन का 8-9 परसेंट हिस्सा आता है—एल्युमीनियम की कीमतों में और तेजी आने का जोखिम बना हुआ है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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Source: IOCL