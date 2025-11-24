क्रिप्टो में रिकॉर्ड गिरावट, बिटकॉइन भी फिसली, क्या अब है निवेश का सही समय?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Crypto Market Crash: क्रिप्टो बाजार में पिछले कुछ दिनों से भूचाल आया हुआ है. क्रिप्टोकरेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ हैं. बिटकॉइन की कीमत तो अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से करीब 30 फीसदी तक टूट गई है.

पिछले दिनों बिटकॉइन अपने 7 महीने की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 90,000 डॉलर की कीमत से नीचे आ गया था. इसके बाद बिटकॉइन लगातार फिसल रहा है. साथ ही दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल भी कुछ ऐसा ही है. एक ओर तो मार्केट गिरने से निवेशकों को झटका लगा हैं, वहीं कुछ निवेशक जो कीमतें गिरने की राह देख रहे थे, उनके लिए यह एक निवेश मौका भी हो सकता हैं...

क्या क्रिप्टो में निवेश का है सही वक्त?

क्रिप्टो की कीमतों में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव आता है. हालांकि, अभी भाव गिरे हुए है. ऐसे में वे निवेशक जो कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे. वे निवेश करने की योजना बना सकते हैं. हालांकि, किसी भी तरह के निवेश फैसले से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से राय जरूर लेनी चाहिए.

बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो की गिरी कीमत

coinmarketcap के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे बिटकॉइन 86,865 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बिटकॉइन में पिछले सात दिनों में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट है. एथेरियम 2,823 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. इसमें भी करीब 1 फीसदी की गिरावट थी. वहीं टीथर में हल्की तेजी दिख रही थी. बीएनबी और सोलाना करीब 8 प्रतिशत तक फिसल गए थे.

क्रिप्टो बाजार में गिरावट की वजह

अमेरिकी फेड के द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने, वैश्विक स्तर पर जारी उतार-चढ़ाव, बड़े और पुराने निवेशकों की बिकवाली और अन्य कारण क्रिप्टो बाजार में गिरावट की वजह हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

