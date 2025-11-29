Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Credit Report Security: डिजिटल दौर ने एक ओर तो लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम किया हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल फ्रॉड के कारण लोग अपनी जीवन भर की कमाई भी एक ही झटके में गंवा रहे हैं. नए-नए तरीकों से लोगों को लूटा जा रहा हैं. ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि, लोग अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें.

फ्रॉड निजी जानकारी के साथ-साथ आपके क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की जानकारी भी चुराकर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं. इस संबंध में कम जानकारी होने के कारण लोग इन अपराधियों का आसान निशाना बन रहे हैं. क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की जानकारी की सुरक्षा को क्रेडिट फ्रीज कहा जाता है. आइए जानते हैं, कि यह कैसे काम करता है और कब इसकी जरूरत होती है......

क्रेडिट फ्रीज क्या होता है ?

क्रेडिट फ्रीज एक सुरक्षा की प्रक्रिया है, जिसके तहत आप अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट को सुरक्षित रख सकते हैं. क्रेडिट फ्रीज में आपके क्रेडिट रिपोर्ट को एक तरह से लॉक कर दिया जाता है, ताकि इसकी जानकारी आसानी से किसी के पास न पहुंच सके. इसे सिक्योरिटी फ्रीज भी कहा जाता है.

जब यह फ्रीज सक्रिय होता है, तब कोई बैंक या लेंडर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक नहीं कर पाता हैं. खास बात यह है कि, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता है.

कब करवाना चाहिए क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज ?

क्रेडिट रिपोर्ट को फ्रीज तभी करवाना चाहिए, जब आपको लगे कि आपका क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी हो रहा है, या चोरी हो सकता है. इसके साथ ही अगर आपको अपनी रिपोर्ट में किसी अनजान लोन से संबंधित इंक्वायरी दिखाई दे, तब आप क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज करवा सकते हैं.

कैसे करें क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज ?

क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज करवाने के लिए आपको क्रेडिट ब्यरो में ऑनलाइन आवेदन करना होता हैं. इसके लिए आप किसी सरकारी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि, अगर आपने एक बार क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज करवा दिया तो, लोन लेने या नया क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको क्रेडिट रिपोर्ट फ्रीज को हटवाना होगा.

