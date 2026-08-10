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हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: भारत की सबसे महंगी होम डील, गुरुग्राम में किसने खरीदा 271 करोड़ का पेंटहाउस?

Real Estate: भारत की सबसे महंगी होम डील, गुरुग्राम में किसने खरीदा 271 करोड़ का पेंटहाउस?

Gurugram Penthouse Deal: गुरुग्राम में भारत की अब तक की सबसे महंगी डील हुई है. जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया है. तो आइये जानते हैं इस पेंटहाउस को किसने खरीदा और कितनी कीमत में.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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Gurugram Penthouse Deal: रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज के प्राइज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. भारत में लोग अब एसआईपी या किसी एफडा में निवेश करने से ज्यादा प्रॉपर्टी में ही निवेश करना पसंद कर रहे हैं. इसी बीच अब भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील चर्चा का विषय बन गई है. खबरें हैं कि गुरुग्राम में पेंटहाउस की इतनी बड़ी डील हुई है, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया है.

कितने में हुआ सौदा?
दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गुरुग्राम के DLF फेज-5 में बन रहे सुपर-लग्जरी प्रोजेक्ट द डहलियाज (The Dahlias) में एक पेंटहाउस 271 करोड़ रुपये में बिका है. ये अब तक की सबसे महंगी डील है, इससे पहले भारत में कभी भी इतनी बड़ी डील नहीं हुई. ये पेंटहाउस 17,200 स्क्वायरफीट एरिया में बना है और 10,500 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है.

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किसने खरीदी प्रॉपर्टी
इस पेंटहाउस को मानव सरदाना नाम के आंत्रप्रिन्योर ने खरीदा है, जो इम्पीरियल ऑटो नाम की कंपनी के मालिक है. सूत्रों की मानें तो DLF ने इसे सुपर एरिया के हिसाब से करीब 1.58 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट की कीमत पर बेचा है. वहीं कार्पेट एरिया के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 2.6 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट है. हालांकि इस डील पर DLF की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

प्रोजेक्ट से क्या हैं उम्मीदें?
बता दें कि DLF को इस पूरे प्रोजेक्ट से 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की उम्मीद है. कंपनी अब तक प्रोजेक्ट की 65 प्रतिशत से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है. इस प्रोजेक्ट में एक साधारण से अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं, पेंटहाउस की कीमत इससे भी ज्यादा है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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Real Estate Gurugram Real Estate Penthouse Deal
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